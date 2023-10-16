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Netanyahu'dan İran ve Hizbullah'a gözdağı! "Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz"

16.10.2023 18:53 | Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a çok sert bir uyarıda bulundu. Netanyahu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları karanlık ve aydınlık arasındaki savaşa benzeterek, "Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset’in (İsrail meclisi) açılış oturumunda konuştu. Netanyahu, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları karanlık ile aydınlık arasındaki savaşa benzeterek, "Aradan 75 yıl geçmesine rağmen bağımsızlık savaşı sona ermedi" dedi.

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"Kazanacağız, çünkü buradaki varlığımız tehlikede" ifadelerini kullanan Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’deki başlattığı sürpriz saldırıdan ders alındığını aktararak, "Meydana gelen felaketin nedenleri araştırılacak ve sonuç çıkarmaya başladık" dedi.

Dünyayı Hamas’ı yenmek için birleşmeye çağıran Netanyahu, Lübnan’daki Hizbullah’a ve İran’a sert uyarıda bulunarak, "Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz” dedi.

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"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ÖLDÜRÜLDÜ"

Netanyahu’nun ardından konuşan muhalefet lideri Yair Lapid, uluslararası baskı yapılsa bile İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü operasyonları sürdüreceğini belirterek, “Zaman alacak, çok fazla güç kullanılması gerekecek. Eğer dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın. Öldürülenler dünyanın çocukları değildi, bizim çocuklarımız öldürüldü” dedi.

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"AMACIMIZ SAVAŞI KAZANMAK VE ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLMAK"

Ülkede kurulan savaş kabinesini dışardan destekleyeceğini söyleyen Lapid, İsrail’in Hamas’ın kökünü kurutacağına dair söz vererek, "Bir terör grubunun yanında yaşamak imkansız" ifadelerini kullandı.

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Özellikle Gazze sınır bölgesinde yaşayanlar için var olan gerçekliğin değişmesi gerektiğini vurgulayan Lapid, “Amacımız savaşı bitirip eski halimize dönmek değil. Amacımız savaşı kazanmak ve eskisinden daha iyi olmak. Amacımız bu meclis ile İsrail vatandaşları arasındaki güveni yeniden tesis etmek" dedi. (İHA)


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