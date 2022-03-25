Nostaljik ilkbahar trendini yakalamak isteyen moda meraklılarına ürün önerileri

Doğanın uyanışa geçtiği, çiçeklerin ağaçları bezediği ve hepimizin içine romantik hislerin doluştuğu ilkbahar mevsiminin enerjik ruhu giyimimize de yansıyor. Kalın kıyafetlerden sıyrılıp daha hafif ve ince parçaları tercih etmeye başladığımız bu mevsimde doğanın uyanışını, mevsimle özdeşleşen romantik ruh hâlini yansıtan ürünleri sizler için derledik. Dilerseniz gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Çiçekli romantik elbiseler

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Çiçeklerin açması ve havanın güzelleşmesiyle içinizi romantik duygularla dolduran ilkbaharın ruhunu giyiminize de yansıtmak istiyorsanız çiçekli elbiseler sizin için kurtarıcı parçalar olabilir. DeFacto markasının U yakalı, balon kolları ve çiçek desenleriyle son derece romantik bir havaya sahip mini elbise modeli hem bahar hem yaz ayları için harika bir alternatif. Şık tasarımı ile günlük giyimde rahatlıkla tercih edebileceğiniz elbiseyi zevkinize göre hem spor ayakkabılarınızla hem deri sandaletlerinizle kombinleyebilirsiniz. %100 viskondan üretilen kumaşı ile makinede rahatlıkla yıkayabileceğiniz elbise, rahat dokusuyla da son derece konforlu bir kullanım sunar.

2. Çiçek desenli büstiyerler

Baharın ruhunu yansıtan, mevsimin getirdiği romantizmi giyimine taşımak isteyenlerin gönlünde ayrı bir yeri olan çiçek desenlerini seviyorsanız Select Moda markasının çiçek desenli büstiyer modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Beyaz üzerine zarif çiçek desenleri, straplez modeliyle son derece şık bir görünüme sahip büstiyeri yüksek belli jeanlerden kumaş pantolonlara, eteklerden şortlara dilediğiniz parçalarla kombinleyebilir ve baharın ruhunu üzerinizde taşıyabilirsiniz. Dilerseniz gömlek içine giyerek spor bir duruş yakalayabilirsiniz. Çevreye duyarlı, hafif, kaliteli ve esnek kumaşı ile gün boyu rahat hissettiren büstiyer, yumuşak dokusuyla da kalbinizi çalacak.

3. Beyazın ferahlığını üzerinizde taşıyın

İlkbahar trendlerini yakalamak isteyen moda meraklılarındansanız hem bahar hem yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz beyaz renkli Snailify Basic Atlet sizin için harika bir seçim olabilir. Kalın askıları, crop kesimi ve vücudu saran kalıbıyla son derece sade ve şık bir görünüme sahip ürünü hem yüksek bel pantolon ve eteklerinizle hem şortlarınızla tercih edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bahar esintilerinde üşümemek için üzerine renkli bir gömlek veya bir kot ceket alarak baharın ruhunu yansıtacak kombinler oluşturabilir, spor şık tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

4. Derinin şıklığını bahar akşamlarına taşıyın

İlkbaharda gece kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz parçalardan biri de deri görünümlü büstiyerler. Woboren markasının deri görünümlü, askılı büstiyer modeli gece kombinlerinizin gözde parçalarından biri olmaya aday. İnce askıları, göğüs dekoltesi ve crop kesimiyle son derece şık görünüme sahip büstiyer modeli, yüksek belli kumaş pantolon ve skinny jeanlerle kombinlemek için ideal bir parça. Ayarlanabilir askıları ve sırt bölümünde yer alan kancaları sayesinde vücudunuzla tam bir uyum yakalayacak büstiyer, son derece konforlu kullanım sunar. Kaliteli materyallerle üretilen büstiyeri çamaşır makinesinde değil soğuk suda elde yıkarsanız uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Papatya desenlerini unutmak olmaz

İlkbahar demişken papatya desenlerini es geçmek olmaz. Amosfun markasının siyah üzerine papatya desenli etek modeli, ilkbahar ve yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz, bahar ruhunu yansıtan parçalar arasında yer alıyor. Yüksek bel kesimi, minik papatya desenleri ile son derece şık bir görünüme sahip etek modelini bahar aylarında beyaz askılı bluz ve kot ceketle kombinleyerek spor ama şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Kaliteli polyesterden üretilen kumaşı ve yumuşacık dokusuyla son derece konforlu kullanım sunan etek, hafifliğiyle de dikkat çekiyor.

6. Çiçek desenleri ile kot kumaşı bir araya getiren ceket

İlkbahar aylarında ani hava değişimleri yaşanabilir. Böyle zamanlarda güzel bir kot ceket kurtarıcı olabilir. Darkly Jeans markasının sırtındaki çiçek desenleriyle dikkat çeken kot ceket modeli, tam olarak bahar modasına uygun bir parça. Oversize kesimiyle de son derece havalı bir tarza sahip kot ceketi hem bahar aylarında hem serin yaz akşamlarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. %100 pamuk kumaşı ve yumuşak dokusuyla gün boyu rahat kullanılan kot ceketi 30 derecede çamaşır makinesinde yıkayabilir hatta 110 derece ısıda ütüleyebilirsiniz. Bahar mevsimlerinin vazgeçilmezi olacak elbiseye mutlaka şans vermelisiniz!

7. Düşük omuzlu bluzlarla stilinize baharı getirin

Bahar aylarının romantik ve nostaljik havasını en iyi yansıtan parçalardan söz ederken düşük omuzlu bluzlara değinmemek olmaz. Koton markasının çizgili desenli, düşük omuz tasarımlı ve büzgülü beliyle son derece şık bir görünüme sahip bluzunu kombinlerinize ekleyerek baharın havasını üzerinizde taşıyabilirsiniz. Crop model bluzu şort ve eteklerin yanı sıra skinny jeanlerle de kombinleyebilir, romantik bir stil ortaya koyabilirsiniz. Bluzu hem günlük hem özel günlerde kullanabilirsiniz. Zarif yaka kesimli şık bluzu sevdiğiniz kolye ve küpelerle tamamlayarak tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

8. Pembe rengi kombinlerinize ekleyerek mevsimin ruhunu stilinize yansıtın

İlkbahar denildiğinde akla ilk gelen renklerden biri, pembe. Pinpery markasının pembe renkli kolsuz atlet modeli tam bahar mevsimine uygun bir parça. Kalın askıları, kare yakası ve vücudu saran kalıbıyla son derece şık bir görünüme sahip atleti siyah şort ya da pantolonların yanı sıra kot şort, tayt ve eteklerle de rahatlıkla kombinleyebilir, bahar trendini yakalayabilirsiniz. Rüzgârlı günlerde üzerine tercih edebileceğiniz merserize kazak veya kot ceketle stilinizi tamamlayabilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunan atletin tarzınızı yansıtan rengine elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

9. Tam bahar havasını yansıtan desenli gömlekler

Bahar trendlerini yakalamak isteyenlerdenseniz desenli gömleklere de mutlaka göz atmanızı öneririz. Günlük giyim kategorisinde ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Olalook markasının mavi desenli gömlek modeli, bahar mevsiminin ruhunu yansıtan tasarımıyla göz doldurur. Ekru zemin üzerine mavi çiçek desenleriyle süslenmiş gömleği kot pantolonlarla kombinleyerek daha spor bir görünüm elde edebileceğiniz gibi kumaş pantolon ve eteklerle tamamlayarak ofiste de şıklığınızla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kaliteli kumaşı, rahat kalıbı ve yumuşak dokusuyla konforlu bir kullanım sunan gömlek, bahar mevsiminde stilinizin star parçalarından biri olmaya aday!

10. Tiril tiril uzun elbiseler olmadan olmaz

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Bahar modasının vazgeçilmezlerinden söz ederken tiril tiril uzun elbiselerden bahsetmemek olmaz. Funwave markasının çiçek desenleri, V yakası ve yırtmacı ile son derece şık bir görünüme sahip elbise modeli, bahar aylarında tercih etmek için oldukça uygun bir parça. Şıklığıyla olduğu kadar rahatlığıyla da kalpleri çalan elbise, yüksek kalite pamuktan üretilen kumaşı ve yumuşacık dokusuyla konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Dilerseniz üzerine siyah veya mavi renkli bir kot ceket tercih edebileceğiniz elbiseyi sevdiğiniz kolyelerinizle kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz. Elbisenin altına spor ayakkabılarınızı giyerek daha günlük görünüm elde edebileceğiniz gibi babet veya sandaletlerle kombinleyerek bohem bir stil de ortaya koyabilirsiniz.