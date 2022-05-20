Ofis ve ev tipi en iyi fotokopi makinesi modelleri

Okulda ya da iş yerinde fotokopi çekmeniz veya çıktı almanız gerekebilir ancak işlerinizi halletmek için kırtasiyecileri gezmeniz zaman ve para kaybına neden olur. Bu nedenle ofis ya da evinize fotokopi makinesi almak istiyor ama farklı modeller arasında kayboluyorsanız üzülmeyin, en iyi fotokopi makinesi modellerini listeledik. İster evde ister ofiste kullanabileceğiniz ürünlerle tanışmaya hazır mısınız? Cevabınız "Evet." ise haydi başlayalım!

1. Hızlı baskı: Hp 4ZB82A Laserjet Fotokopi Makinesi

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En iyi fotokopi makinesi araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk tavsiye olan Hp 4ZB82A Laserjet Fotokopi Makinesi'ni ister ofiste ister evde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürün, uzun ömürlü kartuşu sayesinde binlerce sayfayı hızlıca yazdırarak size zaman kazandırır. Fotokopi makinesinin özel modu, kâğıt ve tonerden tasarruf etmenizi sağlar. Belge besleyiciden ve bilgisayardan yapılan tarama işlemi, mürekkep ihtiyacını ortadan kaldırır. 128 MB belleğe ve 600 MHz hıza sahip ürün, yüksek çözünürlükte yazdırma işlemi sağlar. Ürünü yazdırma ve kopyalama için tercih edebilirsiniz. Makineye telefon ya da tabletle kablosuz olarak da bağlanabilirsiniz.

2. Kompakt tasarım: Ricoh Sp 330sfn Fotokopi Makinesi

"En ucuz fotokopi makinesi hangisi?" diye soracak olursanız size önerebileceğimiz ürünlerden biri Ricoh Sp 330sfn Fotokopi Makinesi. Faks, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi olarak kullanabileceğiniz ürünün kullanımı ve kurulumu oldukça kolay. 4,3 inçlik renkli dokunmatik ekranı sayesinde yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kompakt tabanı ile tezgah ve masa üstü gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Önden tasarım, kâğıt kasesine ve kontrol düğmelerine erişimi kolay hâle getirir. Üründe kartuş ve drum bir arada bulunur. Cihaz; Mac, Linux ve Windows işletim sistemlerini destekler. Ayrıca üründe Wi-Fi 2.4-5 GHz özelliği de mevcut.

3. Yerden tasarruf edin: Canon PIXMA G2420 Fotokopi Makinesi

En iyi fotokopi makinesi markaları arasında gösterilen Canon'un PIXMA G2420 modeli, büyük hacimli ve düşük maliyetli baskı seçenekleri sunar. Kompakt tasarıma sahip ürünü ister evde ister ofiste kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli ürün, canlı fotoğraflar ve net belgeler basmanıza olanak verir. Mürekkep tankı bittiğinde kolayca doldurabilirsiniz. Siyah ve canlı mürekkep seçenekleri olan ürün, 2 adet siyah mürekkep şişesiyle 12.000 sayfaya kadar baskı yapabilir. Farklı boyutlarda baskı almanıza imkân veren makine, 1,2 metre uzunluğunda afişler dahil olmak üzere farklı medya türleri oluşturmanıza da olanak sunar.

4. Ethernet girişli bir seçenek: Xerox B205 Fotokopi Makinesi

Ofiste kullanabileceğiniz güzel bir fotokopi makinesi satın almak istiyorsanız Xerox B205 Fotokopi Makinesi'ye göz atabilirsiniz. Kompakt tasarıma sahip ürün, daha az yer kaplayarak alandan tasarruf etmenizi sağlar. Ethernet girişi sayesinde internet üzerinden dosyaları indirip çıktısını alabilirsiniz. Makine yüksek kalite baskı yapmanıza olanak verir. Ürün sayesinde elektronik dosyalar oluşturabilir, renkli taramalar yapabilirsiniz. Fotokopi makinesi üzerindeki tuşlarla cihazın ayarlarını istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. "Fotokopi makinesi nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Cihazı fişe takın, ardından baskı için gereken ayarları yaptın. Son olarak yazdırma düğmesi basın. İşte, bu kadar!

5. Tek seferde daha fazla fotokopi olanağı: Brother MFC-L6700DW Profesyonel Fotokopi Makinesi

Brother MFC-L6700DW Profesyonel Fotokopi Makinesi, hızlı yazdırma işlemi sayesinde baskı ve tarama işlerini kısa sürede tamamlamanızı sağlar. Kimlik doğrulama özelliği ile güvenle kullanılır. Düşük enerji tüketimi gerçekleştiren ürün, enerji tasarrufu etmenize olanak tanır. LED ekran üzerinde yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Geniş kâğıt haznesiyle tek dolumla daha fazla fotokopi çekebilirsiniz. Güçlü soğutma sistemi uzun süre çalışmasına imkân verir. "Fotokopi makinesinde tarama nasıl yapılır?" diye soracak olursanız kısaca açıklayalım. Makineye belgeyi yerleştirin. Scan ve PC1 tuşuna basarak işlemi başlatın. Bitti bile!

6. Farklı işletim sistemleriyle uyumlu: Canon i-SENSYS MF443DW Fotokopi Makinesi

Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz Canon i-SENSYS MF443DW Fotokopi Makinesi, ergonomik tasarımıyla fazla yer kaplamaz. Ürün, dakikada tek taraflı 38 sayfa ve çift taraflı 31 sayfa baskı yapabilir. Mopria, Wi-Fi, AirPrint ve Google Cloud Print desteğiyle iOS ve Android cihazlara uyum sağlar. 12,7 inç dokunmatik ekranı sayesinde baskının ayarlarını dileğiniz gibi yapabilirsiniz. Güç düğmesiyle cihazı kolayca açıp kapatabilirsiniz. "Fotokopi makinesi bilgisayara nasıl bağlanır?" diye merak ediyorsanız kısa anlatalım. Fotokopi makinesinin ara kablosunu bilgisayara takarak kolayca bağlantı kurabilirsiniz.

7. Home office çalışanların tercihi: Epson L1300 Fotokopi Makinesi

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Dahili yüksek kapasiteli tank sistemi bulunan Epson L1300 Fotokopi Makinesi, tasarruf etmenizi sağlar. CAD çizimleri, reklamcılık malzemeleri ve uzun raporlar basabilen ürünü evde ve küçük ofislerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tek mürekkep tankıyla siyah beyaz olarak 7500, renkli olarak da 6500 sayfa fotokopi çekebilirsiniz. Damlatmaz nozülü sayesinde değişim sırasında etrafın kirlenmesine neden olmaz. "Fotokopi makinesi nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız ilk olarak makineyi çalıştırın. Ardından kapağı açıp belgeyi cam alana doğru şekilde yerleştirin. Daha sonra çekmek istediğiniz kopya sayısını belirleyin. Son olarak start tuşuna basın. Hepsi bu kadar!

8. Profesyonel ürün isteyenler için: OLIVETTI D-color Mf459 Büyük Fotokopi Makinesi

OLIVETTI D-color Mf459 Büyük Fotokopi Makinesi, baskı ve arşivleme işlemelerini hızlı hâle getirir. Antivirüs programıyla koruma sağlayan ürün, işlerinizi güvenle tamamlamanıza olanak tanır. 10,1 inç renkli dokunmatik ekranı sayesinde baskı ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Düşük enerji tüketimiyle tasarruf etmenizi sağlar. Sessizce çalışan ürün, gürültü kirliliğine neden olmaz. 6650 kâğıt alma kapasitesine sahip olduğu için tek seferde daha fazla fotokopi çekme imkânı verir. 256 GB depolama kapasitesi sunan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

9. Kablosuz bağlantı: Sharp Mx-b450wdnf Fotokopi Makinesi

"Ofis için en iyi fotokopi makinesi hangisi?" diye merak ediyorsanız Sharp Mx-b450wdnf Fotokopi Makinesi'ne göz atabilirsiniz. Ürünü faks, tarama ve fotokopi için kullanabilirsiniz. Dakikada 35-45 sayfa baskı yapabilen, maksimum 1150 yaprak kâğıt kapasitesine sahip cihazla fotokopi işlemini hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kablosuz bağlantı özelliğiyle akıllı cihaz üzerinden belge gönderebilirsiniz. Cihazın LED ekranı sayesinde ayarlarını rahatlıkla görebilir ve istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kompakt tasarıma sahip makine, fazla yer kaplamaz. Cihazı ister evde ister ofiste kullanmayı tercih edebilirsiniz.

10. Yüksek kalite: Kyocera Ecosys M2135dn Fotokopi Makinesi

"En iyi fotokopi makinesi hangisi?" diye soracak olursanız size Kyocera Ecosys M2135dn Fotokopi Makinesi'ni tavsiye edebiliriz. Farklı kâğıt ebatlarını destekleyen ürünü kalabalık ofis ortamlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dakikada 35 sayfa A4 baskı hızına sahip cihaz, fotokopi işlerinizi hızlıca tamamlamanızı sağlar. Tek kartuşla çok sayıda baskı imkânı sunan makine, tasarruf etmenize olanak tanır. 850 sayfa A4 kâğıdı kapasitesine sahip ürünün yüksek kalite baskı özelliğiyle barkod etiketleri basabilirsiniz. Çift taraflı yazma fonksiyonu sayesinde kâğıdı çevirmeden iki tarafını da rahatça kopyalayabilirsiniz. Cihazı uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.