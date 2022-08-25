Okul dönemi boyunca çocuklarınızın çantasından eksik etmemeniz gerekenler

Okul çantasının olmazsa olmazları neler? Hiç kuşkusuz kalem, defter, kalem kutusu, beslenme çantası, suluk ve cetvel takımı akla ilk gelen ürünler arasında. Elbette alınması gerekenler bunlarla bitmiyor ama başlangıç olarak bu eşyaları mutlaka edinmeniz gerekiyor. Peki, çocuğunuz için en doğru seçimin hangi ürünler olduğunu biliyor musunuz? Gelin, çocuğunuzun her an yanında olması gereken en kaliteli okul eşyalarına hep birlikte göz atalım.

1. Her yaş grubuna uygun: Coral High 22236 Kalemlik

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Okul çantasının olmazsa olmaz eşyaları arasında bulunan Coral High 22236 Kalemlik, her yaş grubuna uygun. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite kısacası her dönem kullanılan kalemlik; tüm kalemleri içine alabilecek boyuta sahip. Tek bölmeden oluşan kalemliğin kaliteli kumaşı ve fermuar yapısı, ürünün uzun süre boyunca sorunsuz kullanılmasını sağlar. Tüm sağlık testlerinden başarıyla geçen ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Üstelik ürünü nemli bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Okula başlamadan önce ihtiyaçlar arasında bulunan kalemliği sepetinize eklemeyi unutmayın!

2. Olmazsa olmaz: Hakan Çanta Mavi Frozen 3 Bölmeli Çatal ve Kaşıklı Beslenme Çantası

Özellikle küçük yaş grubu çocukların okul çantasının olmazsa olmaz ürünü Hakan Çanta Mavi Frozen 3 Bölmeli Çatal ve Kaşıklı Beslenme Çantası, âdeta hayat kurtaran ürünler arasında yer alıyor. Çocuğunuzun yemeğini güvenle taşımasını sağlayan ürün, üç adet bölmeden oluşuyor. Böylece birbirine bulaşmasını istemediğiniz gıdaları ayrı bölmelere yerleştirebilirsiniz. Set içerisinde yer alan çatal ve kaşık ise yıkanarak defalarca kullanılabilir. Kilitlenerek daha güvenli hâle gelen beslenme çantası, yan dönse bile içerisindeki gıdaların dışarı dökülmesini engeller. Çocuğunuzun severek kullanacağı ürüne göz atmadan geçmeyin!

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3. Eğlenceli aktiviteler için doğru tercih: BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi

Çocuklarınızın eğlenceli aktiviteleri için gerekli olan BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi de okul çantasında bulunması gereken eşyalar arasında yer alıyor. Özellikle okul öncesi grubuna hitap eden renkli kalemler, ilerleyen okul döneminde kullanılan ürünlerden biri. Canlı renk tonlarıyla çocukların hayal gücünü kâğıda yansıtmasını sağlayan ürün, üst düzey performans sergileyerek çocuklarınızı memnun eder. Kumaş ve diğer yüzeylere bulaştığında ise yıkanarak kolayca temizlenebilir. Çocuklarınızı mutlu etmek istiyorsanız 12 farklı renkte kalem içeren ürünü sepetinize eklemenizi tavsiye ederiz.

4. Sızdırmaz kapak tasarımı: Contigo Gizmo Flip Dino Tritan Çocuk Suluğu

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Sızdırmaz kapak tasarımı sayesinde okul çantasında taşınabilen Contigo Gizmo Flip Dino Tritan Çocuk Suluğu, her yaş grubuna uygun. BPA bulunmayan ürünü okula yeni başlayacak çocuklarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Yumuşak tutuş ve tek elle gizli ağızlığı açarak kolay içiş imkânı sunan ürün, hareketli çocuklar için en doğru suluk tercihleri arasında yer alır. İçerisinde bulunan pipet çıkarılabilir olduğu için rahat kullanılır. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uyumlu olan ürün, kolayca temizlenir. Sekiz farklı renk seçeneği arasından çocuğunuzun zevkine uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

5. Okul sıralarında en gerekli ürün: Le Color 4'lü Defter Seti

Hiç şüphesiz okul sıraları için en gerekli ürünler arasında bulunan Le Color 4'lü Defter Seti, okul çantasında mutlaka yer almalı. Eğlenceli kapak tasarımları ile çocukların bayılacağı bir görsele sahip olan defterler, kaliteli kâğıt hamuru sayesinde gözleri yormaz. Spiralli olduğu için de oldukça kullanışlı olan ürün, her yaş grubuna uygun. Esnek kapak yapısı ise ürünün kolayca zedelenmesinin önüne geçerek daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlar. Okul çantası için en gerekli eşyalar arasında bulunan defterleri hâlâ sepetinize eklemediniz mi?

6. Kalem kutusunun daimi üyesi: Faber-Castell 2 Plastik Silgi

Kalem kutusunun daimi üyesi olan Faber-Castell 2 Plastik Silgi de çocuğunuzun çantasında bulunması gereken okul eşyaları arasında yer alıyor. Kurşun kalem izlerini silmek için en ideal seçim olan silgiler, herhangi bir iz bırakmadan silme işlemini gerçekleştirir. Özel formülü sayesinde fazla bastırmaya gerek bırakmadan silinmek istenen yazıyı kolayca siler. Bu yönüyle diğer silgilerin aksine silinen sayfayı yıpratmaz ve kırıştırmaz. Özellikle sınavlar sırasında en çok tercih edilen kaliteli silgi, her yaş grubunun kullanımına uygun. Kalem kutusunda mutlaka bulunması gereken silgi setini incelemeden geçmeyin deriz.

7. Matematik ve Geometri dersleri için: Caretta Karışık Pergel ve Cetvel Seti

Matematik ve Geometri dersleri için gerekli olan Caretta Karışık Pergel ve Cetvel Seti, çocukların bayılacağı canlı renk tonlarına sahip. Özellikle ortaokul grubuna hitap eden ürünü diğer tüm yaş grupları için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kaliteli plastik malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdüren ürün, tüm okul dönemi boyunca kullanılmaya devam edilebilir. Okul çantasında mutlaka bulunması gereken cetvel, pergel, gönye ve açıölçer gibi altı adet ürünün yer aldığı sete uygun fiyatla sahip olmaya ne dersiniz?