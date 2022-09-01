Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Okul alışverişi yapılırken listelerin başında okul çantaları yer alıyor. Alışveriş yaparken ise bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle aldığınız okul çantasının çocuğunuzun sırtına tam olarak oturması gerekiyor. Bu noktada çantanın ortasının bel hizasında olması, çantada çerçeveli ve ayarlanabilir bel kemerleri bulunması da çocuğunuzun bel sağlığını desteklemek için önem taşıyor. Eğer dayanıklı, kaliteli ve şık bir okul çantası arıyorsanız anasınıfından üniversiteye kadar her öğrencinin kullanımına uygun okul çantası önerilerini inceleyebilirsiniz. Haydi, başlayalım!

1. Su geçirmez özelliğiyle: Hopyock Okul Çantası

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Hem kız hem erkek çocuklarının kullanacağı su geçilmez çantalar, vazgeçilmez tercihler arasında yer alıyor. Hopyock Okul Çantası, okula giden gençler için çantadan fazlasını sunuyor. Dizüstü bilgisayar bölmesi de olan çantaya A4 kağıtlar, kitaplar ve defterler rahatlıkla sığıyor. Çanta tercihinde geniş alan ve çoklu cep tasarımı kullanım kolaylığı sağlıyor. Karanlıkta ışığı yansıtan yansıtıcı şerit tasarımlı çanta ile trafikte güven içinde yürünüyor. Çok amaçlı kullanım sunan çantanın yüksek kaliteli malzemeleri ve su geçirmez özelliğiyle %100 memnuniyet yaşamaya hazır mısınız?

2. Kamuflaj düşkünü çocuklarınız buna bayılacak: Relaxion Kamuflaj Desenli Okul Sırt Çantası

Hem kız hem erkek çocukların kullanabileceği Relaxion Kamuflaj Desenli Okul Sırt Çantası da ortaokul ve liseye giden çocuklarınız için avantajlı tercihler arasında bulunuyor. Sağ ve sol yanında matara taşımak amacıyla kullanılan fileli göz yer alıyor. Ayarlanabilir, destekli ve ergonomik omuz askısı sayesinde çocuğunuzun sırt sağlığını destekliyor. Laptop bölmesi, fermuarlı cebi, fermuarlı ön bölmesi ve üç adet fermuarlı geniş ana bölmesi sayesinde çantaya tüm okul ihtiyaçları sığıyor. Özel kumaştan üretildiği için su geçirmeyen çantanın ebatları ise 40 x 26 x 15 cm. Böylece çocuklarınız kitap ve defterlerini rahatlıkla çantasında taşıyor.

3. Ergonomik ve çok amaçlı: Fandare Günlük Sırt Çantası

Okul çantaları söz konusu olduğunda birçok farklı model bulunuyor. Ebeveynler; ergonomik, çok amaçlı ve çocuklarının da beğeneceği sırt çantaları arıyor. Çok amaçlı sırt çantaları, çocuğunuz hem okula gidiyor hem sportif faaliyetlere katılıyorsa tercih edeceğiniz ilk modeller arasında yer alıyor. Özellikle lise ve üniversite öğrencileri tarafından tercih edilen Fandare Günlük Sırt Çantası ile çocuklarınız dizüstü bilgisayarlarını da okula giderken yanlarında götürebiliyor. Çanta, kamp ve seyahat için de kullanabiliyor. Su geçirmez naylon çanta modeli hem kız hem erkek çocuğunuzun sadece okulda değil, her türlü etkinlikte kurtarıcısı oluyor.

4. Beslenme çantasıyla takım okul çantası arayanlara: Waddell Little Horse İlkokul Çantası Beslenme Çantalı

İlkokula giden çocuğunuz varsa Waddell Little Horse İlkokul Çantası Beslenme Çantalı'yı tercih edebilirsiniz. Sağlığa zararlı madde içermeyen malzemeden üretilen çantanın rahat bir kullanım için süngerli kollukları bulunuyor. Modelin 40 cm yüksekliği, 30 cm genişliği ve 18 cm derinliğiyle ders araç gereçleri çantaya rahatlıkla sığıyor. İlkokul çantasının astarla sağlamlaştırılan iki ana bölmesi, bir ön cebi ve bir yan cebi bulunuyor. Bu yan cep sayesinde su matarası da çanta ile taşınabiliyor. Şık tasarımlı beslenme çantası da çocuğunuzun ilkokul çanta setini tamamlıyor.

5. İlkokula giden kızlar için sevimli bir hediye: Achort Kızlar için Kedi Okul Çantası

Kedili okul çantası, ilkokula giden kızlar için sevimli bir hediye. Yıldızlar, gökkuşağı ve gülümseyen kedi ile tamamlanan tasarımı sayesinde çocuğunuza hem hayvan sevgisini hem okula severek gitmeyi aşılıyorsunuz. Çantada bulunan şeritler sayesinde çocuğunuz yolda güvenle yürüyor. Çocuğunuzun ders kitapları, defterleri ve okulda kullanacağı araç gereçleri çantaya kolayca sığıyor. Küçük eşyaları koyması için de kullanışlı bir ön cebi bulunan çanta, kirlendiği zaman kolayca yıkanıyor. Çocuğunuz çantasına o kadar hayran kalacak ki sadece ilkokula giderken değil, hafta sonu tatillerinde bile çantasını yanından ayırmak istemeyecek!

6. Çocuğunuz anaokuluna gidiyorsa: Şahin Cars Anaokulu Çantası

Hem ebeveynler hem çocuk için en unutulmaz günlerden biri, çocuğun anaokuluna başladığı zaman oluyor. Çocuğunuz çantasını benimsediği zaman okula da büyük bir hevesle gidiyor. Şahin Cars Anaokulu Çantası, kaliteli malzemelerden üretildiği için sağlığa zarar vermiyor. Fermuar ile açılan iki bölmesi, ayarlanabilir omuz askılıkları ve benzersiz tasarımıyla çocuğunuz bu çantaya hayran kalacak! Yanlarında su matarası koymak için iki adet cep bulunuyor. Terlemeyi önleyen konforlu ve destekli sırt paneli sayesinde siz de bu çantayı çocuğunuza güvenle hediye edebilirsiniz.

7. Bu çantayla okul yolu çok eğlenceli: Coral High Kids Açık Pembe Dama Desenli Çekçekli Sırt Çantası

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Her anne baba, çocuğunun okula rahat bir çantayla gitmesini istiyor. Çocuklar için de hem çantanın kullanılışlı olması hem tasarımın eğlenceli olması önem taşıyor. Bu sayede okul yolu eğlenceli bir serüvene dönüşüyor. Çekçekli yani tekerlekli sırt çantaları, ağır okul eşyalarının rahatça taşınması için vazgeçilmez tercihler arasında bulunuyor. Tam da bu amaçla üretilen Coral High Kids Açık Pembe Dama Desenli Çekçekli Sırt Çantası ile çocuğunuz çantasını ister elinde ister sırtında taşıyor. Size de çocuğunuzun mutluluğuna ortak olmak düşüyor.