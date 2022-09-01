HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

30.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılması yaklaşırken çocukların tüm eşyalarını koyacakları dayanıklı çanta arayışı da başlıyor. Siz de çocuklarınızın okulda kullanacakları eşyaları alacak kapasitede bir okul çantası mı arıyorsunuz? Öyleyse çok şanslısınız. Çocuğunuz için en güzel okul çantası önerileri listesi hazırladık ve sizler için bir araya getirdik.

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Okul alışverişi yapılırken listelerin başında okul çantaları yer alıyor. Alışveriş yaparken ise bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle aldığınız okul çantasının çocuğunuzun sırtına tam olarak oturması gerekiyor. Bu noktada çantanın ortasının bel hizasında olması, çantada çerçeveli ve ayarlanabilir bel kemerleri bulunması da çocuğunuzun bel sağlığını desteklemek için önem taşıyor. Eğer dayanıklı, kaliteli ve şık bir okul çantası arıyorsanız anasınıfından üniversiteye kadar her öğrencinin kullanımına uygun okul çantası önerilerini inceleyebilirsiniz. Haydi, başlayalım!

1. Su geçirmez özelliğiyle: Hopyock Okul Çantası

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hem kız hem erkek çocuklarının kullanacağı su geçilmez çantalar, vazgeçilmez tercihler arasında yer alıyor. Hopyock Okul Çantası, okula giden gençler için çantadan fazlasını sunuyor. Dizüstü bilgisayar bölmesi de olan çantaya A4 kağıtlar, kitaplar ve defterler rahatlıkla sığıyor. Çanta tercihinde geniş alan ve çoklu cep tasarımı kullanım kolaylığı sağlıyor. Karanlıkta ışığı yansıtan yansıtıcı şerit tasarımlı çanta ile trafikte güven içinde yürünüyor. Çok amaçlı kullanım sunan çantanın yüksek kaliteli malzemeleri ve su geçirmez özelliğiyle %100 memnuniyet yaşamaya hazır mısınız?

Ürünü İncele

2. Kamuflaj düşkünü çocuklarınız buna bayılacak: Relaxion Kamuflaj Desenli Okul Sırt Çantası

Adsız tasarım (78)

Hem kız hem erkek çocukların kullanabileceği Relaxion Kamuflaj Desenli Okul Sırt Çantası da ortaokul ve liseye giden çocuklarınız için avantajlı tercihler arasında bulunuyor. Sağ ve sol yanında matara taşımak amacıyla kullanılan fileli göz yer alıyor. Ayarlanabilir, destekli ve ergonomik omuz askısı sayesinde çocuğunuzun sırt sağlığını destekliyor. Laptop bölmesi, fermuarlı cebi, fermuarlı ön bölmesi ve üç adet fermuarlı geniş ana bölmesi sayesinde çantaya tüm okul ihtiyaçları sığıyor. Özel kumaştan üretildiği için su geçirmeyen çantanın ebatları ise 40 x 26 x 15 cm. Böylece çocuklarınız kitap ve defterlerini rahatlıkla çantasında taşıyor.

Ürünü İncele

3. Ergonomik ve çok amaçlı: Fandare Günlük Sırt Çantası

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Okul çantaları söz konusu olduğunda birçok farklı model bulunuyor. Ebeveynler; ergonomik, çok amaçlı ve çocuklarının da beğeneceği sırt çantaları arıyor. Çok amaçlı sırt çantaları, çocuğunuz hem okula gidiyor hem sportif faaliyetlere katılıyorsa tercih edeceğiniz ilk modeller arasında yer alıyor. Özellikle lise ve üniversite öğrencileri tarafından tercih edilen Fandare Günlük Sırt Çantası ile çocuklarınız dizüstü bilgisayarlarını da okula giderken yanlarında götürebiliyor. Çanta, kamp ve seyahat için de kullanabiliyor. Su geçirmez naylon çanta modeli hem kız hem erkek çocuğunuzun sadece okulda değil, her türlü etkinlikte kurtarıcısı oluyor.

Ürünü İncele

4. Beslenme çantasıyla takım okul çantası arayanlara: Waddell Little Horse İlkokul Çantası Beslenme Çantalı

Adsız tasarım (79)

İlkokula giden çocuğunuz varsa Waddell Little Horse İlkokul Çantası Beslenme Çantalı'yı tercih edebilirsiniz. Sağlığa zararlı madde içermeyen malzemeden üretilen çantanın rahat bir kullanım için süngerli kollukları bulunuyor. Modelin 40 cm yüksekliği, 30 cm genişliği ve 18 cm derinliğiyle ders araç gereçleri çantaya rahatlıkla sığıyor. İlkokul çantasının astarla sağlamlaştırılan iki ana bölmesi, bir ön cebi ve bir yan cebi bulunuyor. Bu yan cep sayesinde su matarası da çanta ile taşınabiliyor. Şık tasarımlı beslenme çantası da çocuğunuzun ilkokul çanta setini tamamlıyor.

Ürünü İncele

5. İlkokula giden kızlar için sevimli bir hediye: Achort Kızlar için Kedi Okul Çantası

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Kedili okul çantası, ilkokula giden kızlar için sevimli bir hediye. Yıldızlar, gökkuşağı ve gülümseyen kedi ile tamamlanan tasarımı sayesinde çocuğunuza hem hayvan sevgisini hem okula severek gitmeyi aşılıyorsunuz. Çantada bulunan şeritler sayesinde çocuğunuz yolda güvenle yürüyor. Çocuğunuzun ders kitapları, defterleri ve okulda kullanacağı araç gereçleri çantaya kolayca sığıyor. Küçük eşyaları koyması için de kullanışlı bir ön cebi bulunan çanta, kirlendiği zaman kolayca yıkanıyor. Çocuğunuz çantasına o kadar hayran kalacak ki sadece ilkokula giderken değil, hafta sonu tatillerinde bile çantasını yanından ayırmak istemeyecek!

Ürünü İncele

6. Çocuğunuz anaokuluna gidiyorsa: Şahin Cars Anaokulu Çantası

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Hem ebeveynler hem çocuk için en unutulmaz günlerden biri, çocuğun anaokuluna başladığı zaman oluyor. Çocuğunuz çantasını benimsediği zaman okula da büyük bir hevesle gidiyor. Şahin Cars Anaokulu Çantası, kaliteli malzemelerden üretildiği için sağlığa zarar vermiyor. Fermuar ile açılan iki bölmesi, ayarlanabilir omuz askılıkları ve benzersiz tasarımıyla çocuğunuz bu çantaya hayran kalacak! Yanlarında su matarası koymak için iki adet cep bulunuyor. Terlemeyi önleyen konforlu ve destekli sırt paneli sayesinde siz de bu çantayı çocuğunuza güvenle hediye edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Bu çantayla okul yolu çok eğlenceli: Coral High Kids Açık Pembe Dama Desenli Çekçekli Sırt Çantası

Okula dönüşte dayanıklı ve sağlıklı en güzel okul çantası önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Her anne baba, çocuğunun okula rahat bir çantayla gitmesini istiyor. Çocuklar için de hem çantanın kullanılışlı olması hem tasarımın eğlenceli olması önem taşıyor. Bu sayede okul yolu eğlenceli bir serüvene dönüşüyor. Çekçekli yani tekerlekli sırt çantaları, ağır okul eşyalarının rahatça taşınması için vazgeçilmez tercihler arasında bulunuyor. Tam da bu amaçla üretilen Coral High Kids Açık Pembe Dama Desenli Çekçekli Sırt Çantası ile çocuğunuz çantasını ister elinde ister sırtında taşıyor. Size de çocuğunuzun mutluluğuna ortak olmak düşüyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıp baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sona erdiKayıp baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sona erdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı
Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu
Anahtar Kelimeler:
okul çekçekli okul çantası ilkokul çantası okul çantası okul çantası lise okul çantası ortaokul ortaokul çantaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Yılların eskitemediği, kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Yılların eskitemediği, kalitesi dillerden düşmeyen Samsung'un en iyi telefonları

Televizyona, uydu cihazına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor!

Televizyona, uydu cihazına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor!

Tarzınıza tarz katacak 400 TL altı bu deri ceketlerle girdiğiniz her ortamda sizin rüzgarınız esecek!

Tarzınıza tarz katacak 400 TL altı bu deri ceketlerle girdiğiniz her ortamda sizin rüzgarınız esecek!

Çantasında bunlar olmadan okula göndermeyin! Çocuğunuzun çantasında olması gerekenler

Çantasında bunlar olmadan okula göndermeyin! Çocuğunuzun çantasında olması gerekenler

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Hem konforlu hem şık kıyafetler

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Hem konforlu hem şık kıyafetler

Küçük yaşam alanına sahip olanlar için kullanışlı mobilyalar, minimalist çözümler

Küçük yaşam alanına sahip olanlar için kullanışlı mobilyalar, minimalist çözümler

Tümünü Gör
Küçük yaşam alanına sahip olanlar için kullanışlı mobilyalar, minimalist çözümler

Küçük yaşam alanına sahip olanlar için kullanışlı mobilyalar, minimalist çözümler

Bunlar olmadan seyahate çıkmayın! Kusursuz bir seyahat için valizinizde olması gerekenler

Bunlar olmadan seyahate çıkmayın! Kusursuz bir seyahat için valizinizde olması gerekenler

Fiyat performans ürünü airfryer arayanlar buraya! Bu ürüne bayılacaksınız

Fiyat performans ürünü airfryer arayanlar buraya! Bu ürüne bayılacaksınız

Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor

Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor

Fotoğraf makinesini aratmıyor! Kaliteli kamerasıyla öne çıkan harika fotoğraflar çekebileceğiniz telefonlar

Fotoğraf makinesini aratmıyor! Kaliteli kamerasıyla öne çıkan harika fotoğraflar çekebileceğiniz telefonlar

Güçlü donanım, kaliteli ekran, yüksek performans... Bu laptop modellerini çok beğeneceksiniz

Güçlü donanım, kaliteli ekran, yüksek performans... Bu laptop modellerini çok beğeneceksiniz

Tümünü Gör
Güçlü donanım, kaliteli ekran, yüksek performans... Bu laptop modellerini çok beğeneceksiniz

Güçlü donanım, kaliteli ekran, yüksek performans... Bu laptop modellerini çok beğeneceksiniz

Elbisesiyle göz doldurdu! Gülşen'in çok beğenilen pembe kombinine alternatif öneriler

Elbisesiyle göz doldurdu! Gülşen'in çok beğenilen pembe kombinine alternatif öneriler

Okula dönüşte olmazsa olmazlardan! Çocuğunuza alabileceğiniz en dayanıklı okul çantaları

Okula dönüşte olmazsa olmazlardan! Çocuğunuza alabileceğiniz en dayanıklı okul çantaları

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak artık çok kolay! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak artık çok kolay! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Terletmeyen, hava aldıran ve esnek yapıda okul ayakkabılarıyla çocuklarınızı sevindirin!

Terletmeyen, hava aldıran ve esnek yapıda okul ayakkabılarıyla çocuklarınızı sevindirin!

Her türlü zeminin ölçümünü yapmada size yardımcı olacak en iyi su terazileri

Her türlü zeminin ölçümünü yapmada size yardımcı olacak en iyi su terazileri

Tümünü Gör

Benzer Anne Çocuk İçerikleri

Çantasında bunlar olmadan okula göndermeyin! Çocuğunuzun çantasında olması gerekenler

Çantasında bunlar olmadan okula göndermeyin! Çocuğunuzun çantasında olması gerekenler

Okula dönüşte olmazsa olmazlardan! Çocuğunuza alabileceğiniz en dayanıklı okul çantaları

Okula dönüşte olmazsa olmazlardan! Çocuğunuza alabileceğiniz en dayanıklı okul çantaları

Terletmeyen, hava aldıran ve esnek yapıda okul ayakkabılarıyla çocuklarınızı sevindirin!

Terletmeyen, hava aldıran ve esnek yapıda okul ayakkabılarıyla çocuklarınızı sevindirin!

Çocuklarınızın okulu sevmesine yardımcı olacak birbirinden sevimli ve kullanışlı kırtasiye malzemeleri

Çocuklarınızın okulu sevmesine yardımcı olacak birbirinden sevimli ve kullanışlı kırtasiye malzemeleri

Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları

Anneler buraya! Bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi taşımanızı sağlayacak bebek bakım çantaları

Okul çantasının müdavimleri: Her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Okul çantasının müdavimleri: Her bütçeye ve beğeniye uygun kırtasiye ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Araçla Oltu Çayı'na düşmüştü! Kayıp baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sona erdi

Kayıp baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sona erdi

Bir hafta önce annelerini kaybetmişlerdi! Korkunç cinayet... Ağabeyini öldürdü

Korkunç cinayet! Ağabeyini öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Arabasıyla çay yatağına yuvarlandı! O sırada rafting yapan sporcular kurtardı

Kaza yapan sürücüyü raftingciler kurtardı

Konserden dönüyorlardı! Halk otobüsünde tekme tokat kavga

Halk otobüsünde tekme tokat kavga

Ankara'da korkunç cinayet! 22 kişi bir kişiyi darp edip, bıçaklayarak öldürdü

22 kişi bir kişiyi darp edip, bıçaklayarak öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.