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Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

16.05.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gündür devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı da okulların durumuyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Peki okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte yanıtı...

Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Veliler ve öğrenciler 17 Mayıs itibariyle sona erecek olan tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak sorularını merak ediyor. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma sonrası okulların açılıp açılmayacağı konusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması geldi. Peki okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR AÇILACAK MI, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağı sorusunu araştırmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam kapanma sonrası okulların durumu hakkında bir basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. 1 Haziran Salı gününden sonra yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği ile ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.

Açıklamada bulunan diğer detaylar ise şöyle;

"Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır."

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