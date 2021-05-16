Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Veliler ve öğrenciler 17 Mayıs itibariyle sona erecek olan tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak sorularını merak ediyor. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma sonrası okulların açılıp açılmayacağı konusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması geldi. Peki okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR AÇILACAK MI, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağı sorusunu araştırmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam kapanma sonrası okulların durumu hakkında bir basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. 1 Haziran Salı gününden sonra yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği ile ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.