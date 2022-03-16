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ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

16.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim yasasının tartışıldığı bugünlerde ORC Araştırma yaptırdığı son anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti’nin oyunun yüzde 30’un altına gerilediği görülen ankette CHP’nin ve İYİ Parti’nin yanı sıra Gelecek ve DEVA Partilerinin oy oranları da dikkat çekti. İşte son dakika gelen seçim anketinin sonuçları…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Seçim anketleri peş peşe yayınlanmaya devam ediyor. Ekonomideki gelişmelerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da patlak vermesinin ardından tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan kötü gidişatın etkileri anketlere nasıl yansıdı?

ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 28.1, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 16.8 olarak belirlendi. Aynı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.7'de kaldı.

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ORC Araştırma, 06-13 Mart tarihlerinde 41 ilde toplamda 7 bin 290 katılımcı ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 28.1'i AK Parti, yüzde 23.8'i CHP, yüzde 16.8'i ise tercihini İYİ Parti'den yana kullanacağını ifade etti. Aynı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.7'de kaldı.

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ORC'nin anketinde yeni kurulan partilerden Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 3.5, DEVA Parti'nin oy oranı ise yüzde 3 olarak belirlendi.

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İşte ORC'nin anketinde partilerin oy oranları;

  • AKPARTİ: %28,1

  • CHP: %23,8

  • İYİ PARTİ: %16,8

  • HDP: %8,9

  • MHP: %8,7

  • GELECEK: %3,5

  • DEVA: %3

  • SP: %1,6

  • TDP: %1,4

  • DP: %1

  • YRP: %0,9

  • MP: %0,8

  • DİĞER: %1,5
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