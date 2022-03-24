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Ordu'da genç kadın boğularak öldürülmüştü! Eda'nın 2 ay önceki paylaşımı ortaya çıktı

24.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da meydana gelen kan donduran olayda 36 yaşındaki Sinan Ş., 22 yaşındaki sevgilisi Eda'yı boğarak öldürdü. Eda'nın Sinan Ş.'nin telefonundan KADES uygulamasına basarak polis ekiplerini çağırdığı belirlenirken genç kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu öğrenirken, Evli toprağa verildi. Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Ordu'da genç kadın boğularak öldürülmüştü! Eda'nın 2 ay önceki paylaşımı ortaya çıktı

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.’nin aracında unuttuğu için arayamadı.

Sinan Ş.’nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli’nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

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BOĞAZINDAN SIKARAK ÖLÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ANNEDEN YÜREK YAKAN FERYAT

Evli'nin cenazesi, aynı mahalledeki Dikenli Camisi'ne getirildi. Cenazede Evli'nin annesi Dilek, kız kardeşi Merve ve yakınları gözyaşı döktü. Acılı anne tabutun başında "Kızım kalkasana, senin kalkma saatin geldi" diyerek ağıt yaktı. Evli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Eda Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, altına 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' yazdığı da ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan Sinan Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu
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