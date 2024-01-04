Özgür Özel ile Muharrem İnce arasında kritik görüşme

CHP Genel Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleşen görüşme sonrasında Muharrem İnce açıklamalarda bulundu.

"TABLO, MEMLEKETİN GELECEĞİ AÇISINDAN BİZİ ÜRKÜTÜYOR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni seçilen Özgür Özel'e başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Memleket meseleleri için değerlendirmelerde bulunduk. Yerel seçim için de kaygılarımızı dile getirdik. Bu memleketin mülkiyesi adliyesi ele geçirilmiş durumda, yargı işlemiyor. Türkiye'de yargı adalet dağıtmıyor.

Döviz zorla orada tutuluyor. Bu tablo memleketin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Meclis çoğunluğunu ele geçiren bir iktidar var, bu psikolojik üstünlükle seçime giriyor. CHP, amiral gemisidir. Özgür Özel'e görüşlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise görüşme sonrası, Muharrem İnce'ye teşekkür etti. Ve Can Atalay kararını bir hukuk garabeti olarak gördüklerini değerlendirdi.







