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Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

24.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpekler, şüphesiz en cana yakın evcil hayvanlardan biri. Bu sıcakkanlı patili dostlarımızın sağlığını korumak için onları düzenli olarak beslemek ve doktor kontrollerini yaptırmak tek başına yeterli değil. Köpeklerin sağlıklı olmaları için belli aralıklarla temizlenmesi de gerekiyor. Siz de köpeğinizin temizliği için çeşitli köpek şampuanları arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız sevimli dostunuzun her ihtiyacını karşılayacak köpek şampuanı önerilerimiz için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Elbette yüzümüzü gülümseten patili dostlarımızın sağlığını korumak için tercih edeceğimiz köpek şampuanı, en iyisi olmalı. Peki, sağlıklı temizlik için hangi köpek şampuanı kullanılmalı? Köpeğinizin cinsine, tüy yapısına ve karakter özelliğine göre kullanmanız gereken şampuana karar verebilirsiniz ancak kuru, toz, sıvı veya köpük formunda birçok şampuan bulunuyor. Bu nedenle seçim yapmak zorlaşabiliyor. Merak etmeyin! Yazımızda kaşıntıyı, pirelenmeyi, mantarı önleyen ve hatta bakım yapan pek çok şampuana yer verdik. İşte sevimli dostlarınız için güvenle kullanabileceğiniz sağlıklı şampuanlar...

1. Animology Fox Poo Köpek Şampuanı sayesinde köpekler mis gibi kokuyor

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

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Koku gideren muhteşem bir köpek şampuanı önerisiyle karşınızdayız, Animology Fox Poo Köpek Şampuanı! Evcil hayvanların bakımı için özel olarak üretilen ürün, dış etkenlere maruz kalan hayvanların deri ve tüylerinde oluşan kötü kokuları gideriyor. Ayrıca köpeğin tüylerini de derinlemesine temizliyor. Formülünde bulunan provitamin B5, tüylerin güçlenmesini ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Üstelik içeriğindeki pH değeri sayesinde ciltte kuruma ve tahriş olmuyor. Köpeklerin tüyünde oluşabilecek düğümleri de engelliyor. 250 ml şişede sunulan şampuan sayesinde köpeğinize, ihtiyaç duyacağı tüm bakımı sağlayabilirsiniz. Dahası ürünün durulama gerektirmemesi de cabası!

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2. Nemli, parlak ve güzel kokulu patiler: Hipet Köpek Pati Temizleme Köpüğü

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

"Patilere özel en iyi köpek şampuanı hangisi?" sorusunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz! Evcil hayvanınızı yürüyüşe çıkardıktan sonra banyo yaptıramadığınız durumlarda kolaylıkla kullanabileceğiniz Hipet Köpek Pati Temizleme Köpüğü, muadilleri arasında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Silikon uçlu aplikatörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan temizlik köpüğüyle köpeğinizin patilerindeki en zorlu kirleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Hindistan cevizi kokulu ürünü kullanmak için temizleme köpüğünü, aplikatör yardımıyla köpeğinizin patisine 1 kere uygulayın. Ardından kuru bir kâğıt havlu ya da bezle nazikçe silin. İşte, bu kadar basit!

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3. Yavru köpekler için doğal koruyucu: Trixie Yavru Köpek Şampuanı

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Yavru köpekler, temizlik konusunda büyük köpeklere nazaran daha fazla özen istiyor. Bu nedenle onların hassas cildini koruyacak güvenli bir köpek şampuanı kullanmak gerekiyor. Siz de "En iyi yavru köpek şampuanı hangisi?" diye düşünüyor ve sağlıklı bir yavru köpek şampuanı tavsiyesi arıyorsanız en doğru adres, Trixie Yavru Köpek Şampuanı! Jelatin ve renklendirici içermeyen yapısı sayesinde doğal şampuan özelliği taşıyan ürün, kullananlardan tam not almayı başarıyor. Yavru köpeğinizin yaşı kaç olursa olsun gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz şampuan sayesinde minik dostunuzu hem tertemiz yapabilir hem onun sağlığını koruyabilirsiniz.

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4. Kusursuz temizlik, dört farklı mest edici koku: Pet Love Kedi & Köpek Şampuanı

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

"Köpek hangi şampuanla yıkanır?" ya da "Güzel kokulu doğal köpek şampuanı bulabilir miyim?" gibi sorular aklınızı kurcalıyorsa dört farklı koku seçeneğini bir arada sunan Pet Love Kedi & Köpek Şampuanı, tam size göre! Okyanus esintisi, limon, orman meyvesi, kurabiye ve vanilya aromalı kokulardan oluşan set, Dimethicone içeriği sayesinde köpeklerin tüylerinin daha kolay taranmasını ve parlak görünmesini sağlıyor. Ayrıca güzel kokulu seti, uzun tüylü köpek şampuanı olarak da kullanabilirsiniz. Siz de patili dostunuzun mis gibi kokmasını ve tüylerinin birbirine karışmadan doğal bir şekilde temizlenmesini istiyorsanız şampuanı denemeden geçmeyin deriz.

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5. Mantar tedavisine yardımcı: Purele Special Fluenc Veteriner Şampuan

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Köpeğinizde mantar rahatsızlığı bulunuyorsa ya da minik dostlarınızı benzer enfeksiyon hastalıklarından korumak istiyorsanız köpek mantar şampuanı kullanabilirsiniz. "Mantar oluşumunu engelleyecek en iyi köpek şampuanı markası nedir?" diye sorarsanız enfeksiyon tedavisini destekleyen Purele Special Fluenc Veteriner Şampuan'ını güvenle tercih edebilirsiniz. Şampuan sayesinde köpeğinizin tüylerini hem ayrıntılı şekilde temizleyebilir hem köpeğinizi mantar hastalıklarından koruyabilirsiniz. Üstelik kullanması da çok kolay! Köpeğinizi önce ılık suyla ıslatın. Ardından avucunuza şampuandan yeteri miktarda sıkın ve suyla köpürtün. Sevimli dostunuza nazikçe masaj yaparak uygulayın ve sonra durulayın.

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6. Her yaşa uygun ve kaliteli: Karlie Temel Bakım Köpek Şampuan

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Evcil hayvanların pH seviyesi, insanlara kıyasla farklılık gösterdiği için köpeklerin bebek şampuanıyla bile yıkanmaması gerekiyor. Yapay renklendirici içermeyen doğal içerikli Karlie Temel Bakım Köpek Şampuan'ını her ırktan ve yaştan köpeğiniz için kullanabilirsiniz. Patili dostu olanların beğenisini kazanan organik köpek şampuanı, en çok tercih edilen hijyen ürünleri arasında yer alıyor. Temel bakım sağlayan ürün sayesinde köpeğinizin derisinin daha nemli ve tüylerinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Her tüy tipine uygun formüle edilen ürün, üstelik veteriner gözetiminde üretiliyor. Bu nedenle güvenle tercih edebilirsiniz. Ayrıca hacmi 1 litre olduğu için şampuanı uzun süre kullanabilirsiniz.

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7. Dr. Lavender Pire Önleyici Köpek Şampuanı sayesinde pirelere ve cilt hastalıklarına savaş açın!

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Aklınızda "Köpeğimin pirelenmesine karşı köpek pire şampuanı işe yarıyor mu?" sorusu bulunuyorsa içiniz ferah olsun çünkü cevabımız, evet! Cilt hastalıklarının önlenmesinde etkili sonuç gösteren Dr Lavender Pire Önleyici Köpek Şampuanı, aynı zamanda köpekleri rahatsız eden pire ve kene gibi canlılardan uzaklaştırıyor. Dahası cildin iyileşmesini hızlandırmasının yanı sıra kaşıntıları da azaltıyor. Üstelik mantar hastalıklarıyla da mücadele ediyor. Temiz ve ipeksi bir his bırakan lavanta yağlı şampuan, köpeklerin temizlenirken keyif almasını sağlıyor. Şampuan sayesinde köpeğinizin tüylerinin daha az döküldüğünü fark edeceksiniz! Ürün, yetişkin şampuanıyla birlikte set hâlinde sunuluyor. Eh, daha ne olsun?

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8. Kaşıntı giderici ve yağlanma önleyici: Purele Dermapet Dermatolojik Etkili Şampuan

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

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Purele Dermapet Dermatolojik Etkili Şampuan, Antiseboreik özelliği sayesinde yağlanmayı ortadan kaldırıyor. Patili dost sahiplerinin oldukça beğenisini kazanan ürün, aynı zamanda antiseptik özelliğe de sahip. Ayrıca koku giderici şampuan olarak en iyi köpek şampuanları arasında yer alıyor. Dahası kaşıntı oluşmasını da engelliyor. Üstelik şampuanı, sadece köpeklerde değil, kediler için de güvenle kullanabilirsiniz. 6 haftadan büyük yavrulara uygun olarak üretilen şampuanı, minik dostlarınıza 2-3 haftada bir uygulayabilirsiniz. Köpeğinizin veya kedinizin parlak tüylere ve sağlıklı bir deriye sahip olmasını istiyorsanız şampuanı incelemeden geçmeyin deriz.

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9. Hassas dostlarınıza özel: Bio PetActive Aloe Vera Özlü Kuru Köpük Şampuan

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Kusursuz temizlik sunan Bio PetActive Aloe Vera Özlü Kuru Köpük Şampuan'ı sudan hoşlanmayan köpekler bile çok seviyor. Kuru köpek şampuanı, sadece sevimli dostunuzun tüylerini besleyip parlaklık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda derisini nemlendirerek cildinin kurumasını da önler. Peki, köpek kuru şampuan nasıl kullanılır, biliyor musunuz? Şampuanı, tüylerin tersine doğru olacak şekilde köpeğin kuyruğundan başlayarak baş bölgesine kadar sıkın. Bir fırça yardımıyla hafifçe masaj yaparak tüylerin dibine kadar iyice yedirin. Ardından temiz bir havluyla kurulayın. Dilerseniz ürünü, köpeğinizle çıktığınız her yürüyüşten sonra pati temizliği için de kullanabilirsiniz.

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10. Bio PetActive Beyaz Tüylü Köpek Şampuanı sayesinde bembeyaz tüyler

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

Köpek sahipleri için beyaz renkli köpeklerin tüylerini temizlemek diğer köpeklere kıyasla daha zorlayıcı ve uğraştırıcı olabiliyor. Bu zorluğun üstesinden Bio PetActive Beyaz Köpek Şampuanı sayesinde gelebilir, köpeğinizin tüylerini pırıl pırıl hâle getirilebilirsiniz. Nasıl mı? Beyaz tüylü köpekler için özel olarak formüle edilen ürünün içeriğinde optik beyazlaştırıcı bulunuyor. Böylece köpeklerin tüyleri hem pamuk gibi bembeyaz hem temiz, bakımlı ve parlak görünüyor. Hindistan cevizi kokulu şampuanın doğal içeriği sayesinde patili dostlarınıza daha sağlıklı bir temizlik sunabilirsiniz. Dahası köpeğinizin tüylerini de kolayca tarayabilirsiniz.

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11. Bambaşka bir temizlik deneyimi: Royalist Parabensiz Vanilyalı Kuru Toz Şampuan

Patili dostlarınızın sağlıklı ve temiz kalmaları için en iyi köpek şampuanı markaları

"Köpek şampuanları kötü kokuyor." diye düşünüyorsanız yanıldığınızı söylemeliyiz. Royalist Parabensiz Vanilyalı Kuru Toz Şampuan, büyüleyici vanilya kokusuyla köpeğinizin mis gibi kokmasını sağlayacak! Ayrıca ürün, toz yapısı sayesinde köpeklere konforlu bir temizleme deneyimi yaşatıyor. Üstelik güzel kokulu köpek şampuanını kullanmak oldukça kolay. Öncelikle köpeğinizin tüylerini karıştırarak kabartın. Ardından toz köpek şampuanını köpeğinizin yüzüne temas ettirmeden tüm vücuduna sürün. Sonra köpeğin tüylerini bir fırça yardımıyla yavaş yavaş tarayarak temizleyin. Ürün, patili dost sahiplerinin en çok tercih ettiği şampuanlardan biri olduğu için tükenmeden inceleyin deriz.

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