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Poleni kimler kullanamaz? Polenin yan etkileri nelerdir?

10.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polen içerdiği vitamin, amino asit, yağ ve mineral çeşitleriyle tıpta önemli yere sahiptir. Arıların salgısı olan polenler, besin değeri bakımından çok zengindir. Sadece arılar tarafından doğal yöntemlerle üretildiği için çok değerli besindir. Birçok hastalık için kullanılan polenin faydalarının yanı sıra yan etkileri de vardır. Bu nedenle arı ürünlerinden birisi olan poleni dikkatli ve mümkünse doktor kontrolünde tüketmek gerekir. Peki, polenin yan etkileri nelerdir?

Poleni kimler kullanamaz? Polenin yan etkileri nelerdir?

İçindekiler

  • Poleni kimler kullanamaz?
  • Polen günde ne kadar tüketilmeli?
  • Polen nasıl kullanılır?
  • Polen hangi hastalığa iyi gelir?

İçerik bakımından zengin olan polenin insan vücuduna birçok faydası bulunuyor. Bağırsak, kalp gibi pek çok organ için şifa kaynağı olan polen içerisinde 250’nin üzerinde aktif madde bulunuyor. Bu maddelerin bazıları insanlara dokunabiliyor. Özellikle uzmanlar tarafından hamile ve emziren annelerin tüketmesi önerilmiyor. Karaciğerde problem yaşayanlarında tüketmesi tavsiye edilmiyor. Hamile ve emziren anneler ile karaciğerde problem yaşayanlar polen tüketimiyle ilgili bir uzmandan mutlaka bilgi almalılar.

Poleni kimler kullanamaz?

Polen hem faydalı hem de yan etkileri olan bir besindir. Yan etkilerinden dolayı poleni bazı kişilerin kullanmaması gerekiyor. Polenin yan etkileri çok yoktur. Polenin kişiye dokunmasındaki en büyük sebep arı ve arı ürünlerine karşı alerjisi olmasından kaynaklanır. Genellikle arı ve arı ürünlerine alerjisi olanların cildinde döküntü, sersemlik, hâlsizlik vb. rahatsızlıklardır. Polenin yan etkileri genellikle poleni kullanmaması gereken kişilerde görülür. Poleni kullanımı sakıncalı olan kişileri şöyle sıralayabiliriz:

  • Karaciğerde problemi olanlar
  • Hamileler
  • Polen ve arılara karşı alerjisi olanlar
  • Emziren anneler

Hamilelik esnasında polen tüketiminin yan etkileri olabiliyor. Polen, rahimde kasılma yaparak hamileliği tehlikeye sokabilir. Polen güçlü bir besin olduğu için emziren anneler tükettiğinde bebek de polen tüketmiş olur. Bebeğe polenin ne türde bir yan etkisi olacağı tam bilinmiyor ve ayıca bebeğin polene karşı alerjisi bulunabilir ve bunun farkında olunmayabilir. Bundan dolayı emziren annelerinde tüketmesi önerilmiyor. Arı ürünleriyle polene karşı alerjisi olanlarında tüketmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor. Çünkü polen ve arı ürünleri ciddi boyutlarda alerjilere neden oluyor. Polen ve arı ürünleri alerjisi nefes darlığı, ciltte kaşıntı ve şişme gibi problemlere sebep olabiliyor.

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Polen günde ne kadar tüketilmeli?

Polen yetişkinlerde 2 ya da 4 tatlı kaşığı tüketilebilir. Uzmanlar, çocukların da günde 1-2 tatlı kaşığı tüketmesini öneriyor. Alerjik bünyesi olan bazı kişilere hem arı ürünleri hem de polen dokunabilir. Alerjik bünyeye sahip olan kişiler polen kullanmak isterse mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Arı poleni, alerjik bünyesi olan kişilerde reaksiyonlara sebep olabiliyor. Polen kullanmaya başladığınızda anafilaksisinin ve nefes daralması gibi yan etkilerle karşılaşanlar acil doktora gitmelidir.

Polen nasıl kullanılır?

Hastalıklara karşı en çok kullanılan besinlerin başında polen geliyor. Yalnız poleni tüketmeye başlamadan önce mutlaka nasıl tüketildiğini bilmek gerekiyor. Polen kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışmak olası yan etkileri önlemek açısından çok önemlidir. Polen şu şekilde kullanılabilir:

  • Sabahları kahvaltı öncesi ya da sonrası tüketilebilir.
  • Yarım tatlı kaşığı yaş veya kuru poleni bir bardak meyve suyu/süt içine karıştırılarak tüketilebilir.
  • Balla yarım tatlı kaşığı yaş ya da kuru polen harmanlanıp sonrasında tüketilebilir.
  • Kahvaltı ve ara öğünlerde yarım tatlı kaşığı yaş veya kuru polen, yulaf gibi tahıllarla karıştırılıp yenebilir.

Polen hangi hastalığa iyi gelir?

Polen bazı hastalıklara çok iyi gelir. Polenin iyi geldiği hastalıkların başında bağışıklık sistemi zayıflığı gelir. Polen içerisinde çeşitli yağlar, flavonoid ve steroid gibi maddeler vardır. Bu maddeler, bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Bunun yanı sıra kansere karşı koruyucu olarak bilinir. Anti-inflamatuar özellikli olması sayesinde de enfeksiyon ve iltihaba da iyi gelir. Polenin iyi geldiği hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Polen sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir ve düzenli çalışmaya başlar.
  • Bakteri ve mikropları öldürür.
  • Polen bazı kanser türlerinin artmasını ve kanserli hücrelerin oluşmasını engeller.
  • Menopoz etkilerini azaltır. Psikolojide değişimler, aşırı terleme, sıcak basma gibi menopozun en çok karşılaşılan etkilerini azaltır.
  • Menopozun diğer bir etkisi olan geceleri terleme olayını da sona erdirir.
  • Polenin eklem ağrılarını dindirme ve kötü kolesterolü düşürme gibi faydaları da vardır.
  • Kalpteki bazı problemlere iyi gelir. Polen kalp sağlığı için çok önemlidir. Kandaki yağa ve kolesterole çok iyi gelir.
  • Kanda pıhtı oluşumunu da engeller.
  • İnme vb. hastalıklar için doktora danışarak gözetiminde polen kullanılabilir.
  • Yaraları iyileştirir. Deride meydana gelen yanık, kesik, yara ve sıyrıklara polen çok iyi gelir.
  • Bilimsel araştırmalara göre polen içerikli kremlerin yaraları iyileştirdiğine dair sonuçlara ulaşılmıştır.
  • Yara içerisindeki mikropları öldürür. Yara üzerinde enfeksiyon oluşma riskini de azaltıyor.

Polen iltihaba iyi gelir mi?

Polen, anti- inflamatuar özelliktedir bu özelliği sayesinde de iltihaba ve enfeksiyona karşı kullanılabilir. Polenin iltihap ve şişliklere çok iyi geldiğine dair birçok araştırma bulunuyor. İçerisinde barındırdığı anti-inflamatur, iltihabın ve enfeksiyonun azaltılmasında hatta engellenmesinde oldukça etkilidir. Genel olarak anti-inflamatuar içeren besinler, inflamasyonu meydana getiren etkenlerin oluşmasını ve çoğalmasını engeller.

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