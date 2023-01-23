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Kiraz sapını kimler kullanamaz, kiraz sapı çayı nasıl tüketilmeli? Kiraz sapı çayının yan etkileri nelerdir, böbreklere zarar verir mi?

10.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif tıpta bazı bitki çayları önemli yere sahiptir. Kiraz sapı çayı da alternatif tıpta çok öneriliyor. Antioksidan açısından zengin olan kiraz sapı tam bir şifa kaynağıdır. Yalnız her besin kaynağında olduğu gibi kiraz sapının da faydalarının yanında yan etkileri bulunuyor. Kiraz sapından yapılan bu çay fazla tüketildiğinde ve doğru kullanılmadığında yarardan ziyade zarara sebep olabilir. Peki, kiraz sapı çayı böbreklere zarar verir mi?

Kiraz sapını kimler kullanamaz, kiraz sapı çayı nasıl tüketilmeli? Kiraz sapı çayının yan etkileri nelerdir, böbreklere zarar verir mi?

İçindekiler

  • Kiraz sapını kimler kullanamaz?
  • Kiraz sapı çayının yan etkileri nelerdir?
  • Kiraz sapı çayı böbreklere zarar verir mi?
  • Kiraz sapı çayı nasıl tüketilmeli?
  • Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?
  • Kiraz sapı çayının faydaları nelerdir?

Sevilen ve vitamin deposu meyveler içerisinde yer alan kirazın kendisi kadar sapıyla yapılan çayı da popüler hâle geldi. Kiraz sapını demleyerek yapılan çay başta ödem atma olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı tüketiliyor. Doğru tüketildiği takdirde kiraz sapı kişiye fayda sağlıyor. Bu nedenle kiraz sapını tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. Özellikle tüketiminde aşırıya kaçıldığı takdirde ortaya önemli sağlık sorunları çıkabiliyor.

Kiraz sapını kimler kullanamaz?

Kiraz sapı çayı özellikle de ödem attırması sayesinde popülerleşen çaylardan birisi. Kiraz sapı ve dolaylı olarak kiraz sapından yapılan çay A ve E vitamini bakımından zengin olmakla birlikte çeşitli mineral ve vitaminleri de içerir. Doğru ve dikkatli kullanıldığında faydalıdır. Kiraz sapı faydalı olmasına rağmen bazı kişilerde yan etkilere neden olabiliyor. Uzmanlar tarafından kiraz sapı önerilmeyen kişileri şöyle sıralayabiliriz:

  • İshal problemi yaşayanlar
  • Felç ve beyin kanaması geçirenler
  • Tansiyon hastaları
  • Uzun zamandır ilaç tedavisi görenler
  • Yeni cerrahi operasyon geçirenler ya da geçirecek olanlar
  • Hamileler ve emziren anneler
  • Diyabet hastaları
  • Kalpte problem yaşayanlar
  • Karaciğer hastaları

Kiraz sapı çayının yan etkileri nelerdir?

Kiraz sapı çayının yan etkileri bilinçsiz tüketildiğinde ortaya çıkar. Kiraz sapı çayının tüketimiyle ilgili doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Bilinçsiz ve aşırı tüketildiği takdirde ortaya çıkabilecek yan etkiler:

  • Vücut susuz kalabilir.
  • Karaciğerde toksik etkiye neden olabilir.
  • Ödem atıcı etkisinden dolayı vücudun yorulmasına sebep olabilir.
  • Kan şekerini düşürebilir.
  • Kanı sulandırdığı için yaralanma gibi durumlarda kanı durdurmak zorlaşabilir.
  • Kiraz sapı çayıyla birlikte başka bitki çayları karıştırılarak kullanılırsa midede probleme yol açabilir.

Kiraz sapı çayı böbreklere zarar verir mi?

Kiraz sapı çayının ödem atıcı etkisi vardır. Bu sebeple idrar yollarında ve böbreklerde enfeksiyon problemi yaşayanlar için kurtarıcı niteliktedir. Ödem atıcı sahip olduğu için böbrekleri temizler. Aynı zamanda vücuttaki tuz dengesini bozmadan öden atılmasına yardımcı olur, böbreklerde taş oluşmasını da engeller. Kiraz sapı çay şeklinde demlenip tüketildiği takdirde böbreklerdeki taşı kırıp vücuttan atar. Yalnız büyük olan böbrek taşları için kiraz sapı çayının tüketimi önerilmez. Böbreklerdeki taş büyük olduğu takdirde kiraz sapı çayı tıkanmaya yol açabilir. Bu durumda faydasından ziyade kişinin yaşamını tehlikeye düşürür. Böbreklerin işlevinin düzenlenmesi açısından da kiraz sapı çayının tüketimi çok önemlidir. Kiraz sapı doğru tüketildiği takdirde böbreklere zarar vermez ancak fazla miktarlarda ve yanlış kullanılırsa zarar verebilir.

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Kiraz sapı çayı nasıl tüketilmeli?

Kiraz sapı çayının yemeklerden yaklaşık 45 dakika önce içilmesi önerilir. Hem sabah hem de akşam tüketilmesi uygundur. Kullanırken ortaya çıkabilecek yan etkileri fark edebilmek için kişi mutlaka vücudunu dinlemelidir. Kiraz sapı çayı tüketimi günlük 2 bardağı geçmemelidir. Aksatmadan 15 gün boyunca içildiyse bir süre ara verilmelidir. 1 haftalık aradan sonra yeniden içilmeye başlanabilir. Yüksek tansiyon, bulantı, halsizlik, ağrı, düşük tansiyon ve kusma gibi problemlerle karşılaşılırsa hemen çayı tüketmeyi bırakarak bir doktora danışmak gerekir. Aynı şekilde kaşıntı, ciltte kızarma vb. alerjik problemlerde de çayı içmeyi kesiniz.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Normal çay demler gibi kiraz sapı çayı demlenebilir. Fakat kiraz sapının çayını yapabilmek için saplar mutlaka kurutulmalıdır. Bunun için kiraz sapları öncelikle bol suda yıkanmalıdır. Daha sonra güneş almayan bir yerde temiz bez üzerine yayıp kurumaya bırakınız. Serin yerde kurutmanız daha doğru olur. Kuruyan kiraz sapları cam kavanoz içerisine koyulup saklanmalıdır. Kiraz sapı çayı şu şekilde demlenir:

  • 1.5 litre su kaynatın.
  • Kaynamış olan suya 15 gram kadar kiraz sapı ekleyin.
  • 5 ya da 10 dakika demlemeye bırakın.

Kiraz sapı çayı demlendikten sonra tüketilebilir. Eğer kilo vermek amaçlı içiliyorsa çaya kesinlikle şeker katmayınız. Çaya tat vermek amaçlı olarak çok az bal ilave edilebilir. Bacak, yüz ve ayaklarda şişkinlik varsa problemli bölgeye demlenen kiraz çapı çayı dökülerek ödemin atılması sağlanabilir.

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Kiraz sapı çayının faydaları nelerdir?

Genellikle kirazın kendisini tükettikten sonra sapını çöpe atarız. Fakat bu durum çok yanlıştır çünkü kirazın kendisi kadar meyvesi de vitamin bakımından zengindir. Kiraz sapının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • İdrar söktürücü etkisi bulunur, bağırsak hareketlerini düzenler.
  • İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.
  • Kişiyi sakinleştirir, stresi azaltır.
  • Kalbe iyi gelir.
  • Karaciğeri temizler, kolesterolü düşürür.
  • Uyku öncesinde tüketildiği takdirde kişinin verimli uyumasını sağlar,
  • Prostat problemini çözer.
  • Kilo verdirir ve ödem attırır.
  • Kansızlığı giderir ve kanı temizler.
  • Böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır.
  • Damarlardaki tıkanıklığı açar ve damar yağlanmasını önler.
  • Regl ağrılarını azalmasının yanı sıra romatizma ağrılarını dindirir.
  • Kabızlık ve gazı giderir.
  • Antioksidan özelliği sayesinde hücreleri yeniler.

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