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Popüler güzellik tüyosu başına bela oldu! Sosyal medyada görmüştü... Göz ameliyatı olması gerekti

18.07.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Aranza adıyla paylaşım yapan 22 yaşındaki bir kız sosyal medyadan bulduğu güzellik akımını denedikten sonra kabusu yaşadı. Genç kız güzellik tüyosu nedeniyle gözünün enfeksiyon kaptığını söyleyerek ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Aranza popüler akımlara karşı diğer kullanıcıları uyardı.

TikTok’ta denediği bir güzellik rutinin sonrasında gözünün enfeksiyon kaptığını dile getiren 22 yaşındaki Aranza isimli kadının paylaşımı gündem yarattı. Yıllar boyunca cildini temizlemek için Hindistan cevizi yağı ve misel suyu kullandığını söyleyen Aranza, gözünde arpacık benzeri bir kabarıklığın oluştuğu fark etti. Dayanılmaz bir acı hisseden Aranza, acil servise gitmek zorunda kaldı. Doktorlar genç kadının gözünün enfeksiyon kaptığını söyleyerek acilen ameliyata aldı.

ARPACIK OLDUĞUNU ZANNETTİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

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Gözündeki şişliğin arpacık olduğunu düşünerek evinde bulunan malzemelerle tedavi uygulamaya çalıştığını ifade eden Aranza, “TikTok'ta sıcak ve soğuk su ile arpacıkların giderilebileceğini gördüm ve yapmaya çalıştım ama bende işe yaramadı. İki göz doktoru da Hindistan cevizinden dolayı enfeksiyon kaptığını düşündüklerini söyledi. Bunun zararlı olabileceği aklıma bile gelmezdi” dedi.

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Aranza 20 dakika süre cerrahi operasyon ve tedavi süresinin sonrasında sağlığına kavuştu.

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Meksikalı TikTok kullanıcısı, “Tiktok'ta tavsiyelere uyan insanlara mesajım, profesyonellerden iyi bilgi almanız gerektiğidir. "Günün sonunda, daha bilinçli olmalı ve kendi muhakememizi kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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