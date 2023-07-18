Popüler güzellik tüyosu başına bela oldu! Sosyal medyada görmüştü... Göz ameliyatı olması gerekti

TikTok’ta denediği bir güzellik rutinin sonrasında gözünün enfeksiyon kaptığını dile getiren 22 yaşındaki Aranza isimli kadının paylaşımı gündem yarattı. Yıllar boyunca cildini temizlemek için Hindistan cevizi yağı ve misel suyu kullandığını söyleyen Aranza, gözünde arpacık benzeri bir kabarıklığın oluştuğu fark etti. Dayanılmaz bir acı hisseden Aranza, acil servise gitmek zorunda kaldı. Doktorlar genç kadının gözünün enfeksiyon kaptığını söyleyerek acilen ameliyata aldı.

ARPACIK OLDUĞUNU ZANNETTİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Gözündeki şişliğin arpacık olduğunu düşünerek evinde bulunan malzemelerle tedavi uygulamaya çalıştığını ifade eden Aranza, “TikTok'ta sıcak ve soğuk su ile arpacıkların giderilebileceğini gördüm ve yapmaya çalıştım ama bende işe yaramadı. İki göz doktoru da Hindistan cevizinden dolayı enfeksiyon kaptığını düşündüklerini söyledi. Bunun zararlı olabileceği aklıma bile gelmezdi” dedi.

Aranza 20 dakika süre cerrahi operasyon ve tedavi süresinin sonrasında sağlığına kavuştu.

Meksikalı TikTok kullanıcısı, “Tiktok'ta tavsiyelere uyan insanlara mesajım, profesyonellerden iyi bilgi almanız gerektiğidir. "Günün sonunda, daha bilinçli olmalı ve kendi muhakememizi kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.