Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirimdeki kişisel bakım ürünleri

Prime Alışveriş Festivali’nin son gününde kişisel bakım kategorisinde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Saçtan cilde, bakım rutininizin her adımını özel hissettirecek pek çok üründe indirim bulunuyor. İster yıpranmış saçlarınıza yeniden ışıltı kazandırmak ister hassas cildinizi yatıştırmak ya da evde profesyonel bakım etkisi yaratmak isteyin, bu seçkide kendinize iyi gelecek bir ürün mutlaka var. Üstelik bu indirimler sadece bugün geçerli, yani “sonra alırım” deme şansınız yok. Hadi, içeriğe geçelim!

1. Pürüzsüz bir cilt için: Braun Silk Expert Pro 5 Pl5137 Yeni Nesil Lazer Epilasyon Aleti

Tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın en kolay yolu Braun’un yeni nesil IPL cihazı Silk Expert Pro 5 ile mümkün! Cilt tonuna otomatik olarak uyum sağlayan akıllı sensörü sayesinde en güvenli ve etkili sonuçları sunuyor. 400.000 flaş atımıyla uzun yıllar kullanılabilen cihaz, sadece 4 haftada gözle görülür şekilde tüyleri azaltıyor. Kompakt tasarımıyla elinize iyi oturuyor ve bacaklarınızı sadece 5 dakikada pürüzsüz hale getirebiliyor. Hem hassas bölgeler hem de geniş alanlar için farklı başlıklarıyla da evde profesyonel bakım keyfi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar cihazın ağrısız kullanımını ve ayarlanabilir hassasiyet seviyelerini oldukça beğeniyor. Özellikle tüy alma işlemlerinden korkanlar için adeta kurtarıcı bir cihaz olarak öne çıkıyor. Rahat tutuşu, güçlü flaş sayısı ve kısa sürede etkili sonuç vermesiyle büyük övgü topluyor. Kullanıcıların çoğu 12 haftalık düzenli kullanım sonrası tüylerinde ciddi azalma gördüklerini söylüyor.

2. Yağ dengesini koruyan: Bioderma Sebium Yüz Temizleme Jeli

Yağlı ve karma ciltlerin favorisi olan Bioderma Sebium Foaming Gel, cildinizi kurutmadan fazla sebumu dengeliyor. Nazik formülüyle gözeneklerin tıkanmasını engelleyerek akne ve siyah nokta oluşumuna karşı etkili bir temizlik yapıyor. Çinko ve bakır sülfat içeriğiyle cildi derinlemesine arındırırken pH 5,5 değeriyle cildin doğal dengesini koruyor. Üstelik, hem yüz hem de vücut kullanımına uygun yapısıyla sırt akneleri için de ideal bir çözüm.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün cildi kurutmadan temizlemesini çok öne çıkarıyor. Düzenli kullanımda gözeneklerin sıkılaştığını ve ciltteki parlaklığın azaldığını belirtiyorlar. Özellikle akneye yatkın bölgelerde gözle görülür fark yarattığını söylüyorlar. Cilde ferah ve yumuşak bir his bırakmasıyla kullanıcıların çoğu tekrar tekrar satın aldığını dile getiriyor.

3. Onarıcı etkili: L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan (500 ml)

Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak bir fırsat olan L'Oréal Professionnel Paris şampuan, yıpranmış ve kuru saçlara anında canlılık kazandırıyor. OMEGA-9 ve protein içeren özel formülü sayesinde saç yüzeyindeki hasarı %77’ye kadar azaltıyor. Saç tellerini kökten uca beslerken yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Hafif dokusuyla saçı ağırlaştırmadan derinlemesine onarım sunan şampuan, hasar görmüş saçlar için evde profesyonel bir bakım deneyimi yaşatıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kuru ve cansız saçlarının bu şampuanla birlikte yumuşadığını, dökülmenin azaldığını ve nemin geri geldiğini belirtiyorlar. Ürünün uzun süre gittiği, ikinci defa satın alındığı yorumlarda sıkça geçiyor. Şampuan için “Parlaklık katıyor, harika kokuyor ve saçlarımı ağır bırakmıyor.” diyen kullanıcılar, L'Oréal’in bu serisini rutinlerinin vazgeçilmezi olarak görüyor.

4. Herkese hitap eden: Calvin Klein Beauty Kadın EDP Parfüm (100 ml)

Kadınsı, zarif ve sıcak bir koku arayanların favorisi Calvin Klein Beauty, yasemin, zambak ve çiçeksi notalarla açılırken sedir ağacı, misk ve amberin sıcak dokunuşuyla tamamlanıyor. Gündüzden geceye her ana yakışan bu parfüm, sade ama etkileyici bir hava yaratıyor. İlkbahar ve yaz aylarında ferah hissetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan parfüm, zarafetiyle kendine güvenen kadınların imzası haline gelmiş klasik bir koku.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı yorumlarına göre Calvin Klein Beauty, ferah ve rahatsız etmeyen çiçeksi yapısıyla günlük kullanım için ideal bir parfüm. Hediye olarak verilenler kadar kendine alanlar da kokunun “Çok yumuşak bir çiçeksi aroması var ve oldukça güzel, zarif ve taze kokuyor.” olduğunu vurguluyor.

5. Nem bombası: Shiseido Fino Premium Dokunmatik Saç Maskesi (229 g)

Prime Alışveriş Festivali’nde çok aranan ürünlerden biri olan Shiseido Fino saç maskesi, 7 farklı güzellik özüyle saça yoğun bakım yapıyor. Arı sütü, skualen ve lipidure gibi zengin içerikleriyle kuru ve yıpranmış saçlara anında nem kazandırıyor. Saçın iç ve dış tabakasını onararak daha pürüzsüz, parlak ve dayanıklı bir görünüm sağlayan maskenin kıvamı kremsi, kokusu ise hafif ve hoş. Siz de haftada 1-2 kez kullanarak kuaförden çıkmış gibi yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ilk kullanımdan itibaren fark yarattığını, saçları ipeksi ve nemli bıraktığını söylüyorlar. Kıvırcık saçlarda bile harika sonuç verdiği, düğümleri açtığı ve ağırlık yapmadığı yorumlarda sıkça geçiyor. Hafif kokusu sayesinde burnu hassas kullanıcılar tarafından da sevilen maske için “Yıkadıktan sonra saçlar yumuşak, parlak ve bakımlı hissedilir.” diyenlerin sayısı oldukça fazla.

6. Cildin ışıltısını ortaya çıkaran: A'PIEU Cilt ile Bütünleşen Kalıcı Likit Aydınlatıcı (No: PK01)

Cam gibi bir cilt görünümü isteyenlerin favorisi A'PIEU likit aydınlatıcı, sadece birkaç damlayla cilde doğal bir parlaklık kazandırıyor. Hafif yapısıyla parmakla bile kolayca uygulanabiliyor ve makyajın gün boyu taze kalmasını destekliyor. İçeriğindeki gül suyu, jojoba yağı ve kamelya çiçeği özleriyle cildi nemlendirip beslerken makyajın altına veya üzerine kullanılabiliyor. Özellikle günlük makyajınızda ışıltılı ama doğal bir görünüm istiyorsanız A'PIEU aydınlatıcıyı sepetinize eklemeden geçmeyin deriz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün doğal ışıltı etkisini çok seviyor. Güneş kremine birkaç damla ekleyerek kullananlar, cildin canlı ve sağlıklı göründüğünü söylüyor. Fırçayla uygulandığında kalıcılığının arttığını belirtenler, simli bir yapıda olmaması, doğal ve ıslak bir bitiş sunmasıyla da bittikçe alacaklarını belirtiyor.

7. Pürüzsüz cilt görünümü için: Kelebek Duş Peeling Eldiveni

Cildinize ipeksi bir pürüzsüzlük kazandırmak istiyorsanız Kelebek Duş Peeling Eldiveni tam size göre. Kalın dokusuyla ölü derileri kolayca arındırıyor ve ciltteki kan dolaşımını hızlandırarak daha canlı bir görünüm sağlıyor. Selülit şikayeti olanlar için de etkili bir çözüm olan eldiveni dilerseniz duşta kullanabilir dilerseniz de kuru fırçalama için tercih edebilirsiniz. Kelebek peeling eldiveni, uzun ömürlü yapısıyla hijyenik ve pratik bir bakım ürünü arayan pek çok kişinin de favori olmuş durumda!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün ilk kullanımdan itibaren fark yarattığını söylüyor. Cildin günlerce pürüzsüz kaldığını, özellikle düzenli kullanımda selülit görünümünün azaldığını belirtiyorlar. “Bu eldiven harika. 2 aydan uzun süredir kullanıyorum ve cildim hiç bu kadar pürüzsüz olmamıştı.” diyen kullanıcılar, üründen oldukça memnun olduğunu da vurguluyor.

8. Saç kırıklarına son: Tangle Teezer Fine And Fragile Saç Fırçası

Prime Alışveriş Festivali’nde en çok sevilen kişisel bakım ürünlerinden biri olan Tangle Teezer, özellikle ince telli, boyalı ve kırılmaya meyilli saçlar için adeta bir kurtarıcı. Patentli çift katmanlı diş yapısıyla saçları çekerken koparmıyor, nazikçe açıyor. Uzun dişleri karışıklıkları çözerken kısa dişleri saçın elektriklenmeden pürüzsüz ve parlak görünmesini destekliyor. Avuç içine tam oturan ergonomik tasarımının yanında da hem ıslak hem kuru saçta konforlu bir tarama deneyimi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“İnce telli ve boyalı saçlarımı yıllar sonra ilk kez krem sürmeden rahatça tarayabildim.” diyen kullanıcılar, fırçanın saçları çekmeden açtığını özellikle vurguluyor. Hem ıslak hem kuru kullanımda mükemmel performans sunduğu ve muadilleriyle kıyaslanamayacak kadar farklı olduğu sıkça dile getiriliyor. Uzun saçları bile kırmadan açtığı, yıllarca dayanıklılığını koruduğu ve seyahatlerde kolay taşındığı da yorumlarda öne çıkıyor.

9. Hassas ciltlerin de çok sevdiği: Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü 3’ü1 Arada Epilasyon ve Cilt Bakım Seti

Prime Alışveriş Festivali’nin en çok ilgi gören cihazlarından biri olan Braun FaceSpa Pro 911, istenmeyen yüz kıllarını alırken cilt bakımına da destek oluyor. 10 mikro açıklıklı epilatör başlığı, en ince kılları bile yakalarken temizleme fırçası başlığı cildi nazikçe arındırıp MicroVibration masaj başlığıyla serum ve kremlerin etkisini artırıyor. Islak ile kuru kullanıma uygun tasarımı ve 90 dakikaya kadar şarj süresiyle de konforlu bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün pratikliğini çok seviyor. En ince dudak üstü kıllarını bile kolayca aldığı, cildi tahriş etmediği ve batık sorununu ortadan kaldırdığı sıkça belirtiliyor. Yıllardır kullananlar “Piyasanın en iyi ürünü.” diyerek dayanıklılığını övüyor. Cilde zarar vermemesi ve makyaj öncesi pürüzsüz bir zemin hazırlaması ise ürünü favori yapan başlıca özelliklerden biri.

10. Cilt bariyerine destek veren: La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Onarıcı ve Yatıştırıcı Bakım Kremi (40 ml)

Prime Alışveriş Festivali’nde stokları hızla tükenen Cicaplast Baume B5, cildi onaran, yatıştıran ve koruyan çok amaçlı bir bakım kremi. İçeriğindeki Madekasosid ve Vitamin B5 sayesinde cilt bariyerini güçlendiriyor, kızarıklık ve tahrişi azaltıyor. Vücut, yüz ve dudaklarda güvenle kullanılabilen krem, hassas ciltler için de son derece uygun bir formüle sahip. Günlük kullanımda bile hafif yapısıyla ciltte yağlı his bırakmadan nem kazandıran krem, cilt sorunları için gerçek çözüm!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünü “Cilt sorunları için hayat kurtarıcı.” olarak tanımlıyor. Kızarıklık, alerji ve akne izlerinde gözle görülür iyileşme sağladığını söylüyorlar. Hem kendisi hem bebeği için kullananlar, cildi tahriş etmeden onardığını belirtiyor. Cildi yumuşatması, sivilce yapmaması ve yara izlerini toparlaması da kullanıcı memnuniyetini artıran detaylar arasında.

Bu içerik 13 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

