HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den korkutan Omicron açıklaması! Tarih verip uyardı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den korkutan Omicron açıklaması! Tarih verip uyardı

28.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 'Nu' adıyla da anılan Omicron'un daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekip, "Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir" dedi.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den korkutan Omicron açıklaması! Tarih verip uyardı

Koronavirüs pandemisinden bugüne kadar tespit edilen, 'en çok mutasyona uğramış varyant' olarak da bilinen 'Nu' (Omicron) varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlara ve ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden de kaçma olasılığı bulunduğu için yeni varyantın kaygı verici olduğunu söyledi.

"ARALIK VE OCAK AYLARINDA ÇOK BÜYÜK BİR ARTIŞ OLABİLİR"

'Nu' (Omicron) varyantı için alınması gereken önlemlerin diğerlerinden çok da farklı olmadığına dikkat çeken Kurugöl, "Elimizdeki silahlar belli. İlki aşı diğerleri maske, mesafe ve el temizliği. Son günlerde maalesef maske kullanımına daha az önem veriyoruz. Daha çok önem vermeliyiz. Aşılanmalı, kurallara uymalıyız. Ülkemizde salgın bitmiş havası var. Oysa salgın sürüyor, her gün 200'den fazla canımızı yitiriyoruz. Yeni önlemler almazsak yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük bir artış olabilir. Güney Afrika ve bazı ülkelerden ülkemize girişler yasaklandı. Bu çok doğru. Ayrıca bu ülkelerden son 2 hafta içinde gelenlerin saptanıp test yapılarak karantinaya alınması gerekiyor" diye konuştu.

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

"DİĞER VARYANTLARDAN FARKLI PROFİLE SAHİP"

Covid-19'la mücadelede tüm dünya olarak iyi konumda olunmadığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Almanya, Hollanda ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde belirgin vaka artışları var. Bu olumsuz haberlere bir de Güney Afrika'dan gelen yeni bir varyant eklendi. Bu yeni varyant şimdiye kadar bildiğimiz diğer varyantlardan çok farklı bir profile sahip. Salgının başladığı Wuhan'dan çıkan virüse göre daha fazla farklılık gösteren bir varyant. Şu an için 'B1.1.529' olarak isimlendirilen bu varyant, Güney Afrikalı bilim insanları tarafından geçen hafta içinde bildirildi. Bu varyant, virüsün bağlandığı reseptöre daha güçlü bağlanıyor. Yani daha fazla bulaşıcı olma olasılığı yüksek" dedi.

"ÇOĞALMA DAHA HIZLI"

Yeni varyantın daha hızlı çoğaldığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlar ve hatta ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden kaçma olasılığı var. Bunlar birleşince yeni varyant bizlere, kaygı veriyor. Rakamlara baktığımızda Güney Afrika'da 100'lere kadar düşen vaka sayısı, 1 hafta içinde 3 binlere çıktı. Yeni varyant Güney Afrika dışında komşusu Botswana, İsrail ve Hong Kong'da görüldü. Hong Kong'a Güney Afrika'dan giden bir kişi havaalanında hastalığı bulaştırdı. Oturduğu bölge karantinaya alınmasına rağmen vakalar oluştu. İsrail'de de vakalar görüldü. Bu vakalarda aşılı olmalarına rağmen yeni varyant hastalık yaptı" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni varyant için toplandığını belirten Kurugöl, "Muhtemelen yeni varyanta 'Nu' ismi veya 'Omicron' ismi verilecek. İsminin ne olmasından öte bunun ne kadar bulaşıcı ve endişe verici olduğu önemli. Gerçekten de ilk bulgular kaygı verici" dedi.

İsrail'de Omicron alarmı! Ülkeye yabancıların girişleri durdurulduİsrail'de Omicron alarmı! Ülkeye yabancıların girişleri durduruldu

"AŞILAMA YETERLİ DEĞİL"

Aşılanma oranlarına da değinen Prof. Dr. Kurugöl, "Aşılama oranlarında belli bir seviye çıksak da özellikle çocuk ve genç aşılanmasında gerideyiz. Aşılama oranımız istediğimiz seviyede değil. Birçok aşılı kişide de aradan geçen zaman nedeniyle koruyuculuk azaldı. Bu kişilerin hızla hatırlatma dozu olması gerekir. Önümüzdeki günlerde aşımız Turkovac'ın da devreye girmesiyle aşılama oranlarımız artacaktır. Umudum bu yönde" dedi.

Hastalığın Güney Afrika'da çıkışıyla ilgili ise Kurugöl, "Aşısız kronik bir hasta, AIDS hastasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Hasta aşısız olduğu ve süreç uzun sürdüğü için çok sayıda mutasyon sonucu bu yeni varyant ortaya çıktı. Bilindiği gibi virüs, insan vücudunda mutasyona uğrayarak yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Yeni, tehlikeli varyantları önlemenin yolu toplumda bulaşın önlenmesi, bunun için aşılama oranının artması, tüm nüfusun yüzde 80'inin aşıyla bağışık olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Araçlarını gören neye uğradığını şaşırdı! Film gerçek olduAraçlarını gören neye uğradığını şaşırdı! Film gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Banama'ya gitti! Üst üste bikinili pozlarını paylaştı

Banama'ya gitti! Üst üste bikinili pozlarını paylaştı

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.