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Resmen ilan etti! Çok tartışılacak 'ikinci tur' ve 'ittifak' mesajları: "'Sandık başına gitmeyin' diyeceğiz"

29.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlere aylar kala siyasi partilerin ve liderlerinin programları, mesajları dikkatle takip edilirken en çok merak edilenler arasında ittifaklara bağlı olmayan partilerin takınacağı tutumlar da yer alıyor. Bu kapsamda, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlere kendi başlarına gireceklerini ilan etti. Erbakan, seçimin ikinci tura kalmasında durumunda ne yapacaklarıyla ilgili çok tartışılacak bir 'sandık' mesajı verdi.

Resmen ilan etti! Çok tartışılacak 'ikinci tur' ve 'ittifak' mesajları: "'Sandık başına gitmeyin' diyeceğiz"

Seçim tarihi yaklaştıkça siyasi partilerin politik konum ve stratejileri her geçen gün netlik kazanıyor. Tartışmalarda göz ardı edilmeyen bir olasılık olan 'seçimin ikinci tura kalması' durumunda ittifaklara katılmayan partilerin tercihleri büyük önem taşıyacak. Fatih Erbakan, bu olasılık gerçekleştiği takdirde "iki tarafa da destek vermenin vebal olduğunu düşündükleri" için YRP olarak "Sandık başına gitmeyin" diyeceklerini açıkladı. Seçimlere kendi başlarına gireceklerini ilan eden Erbakan, "İkinci tura inşallah biz kalırız bu tartışmalara gerek olmaz" diye konuştu. Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanma olasılığıyla ilgili soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

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RESMEN İLAN ETTİ! "İTTİFAKIMIZI MİLLETLE YAPIYORUZ"

Erbakan, siyasetin gündemini hareketlendirecek açıklamalara imza attı, partisinin seçimlerde alacağı siyasi pozisyona ilişkin net mesajlar verdi. tv100'de katıldığı programda seçim gündemini değerlendiren Erbakan, seçime tek başlarına gireceklerini belirtti ve "İttifakımızı milletle yapıyoruz" dedi.

"20 SENELİK EKONOMİDE UYGULAMALAR ORTADA"

Cumhur İttifakı'nda yer almalarının "son derece zor ve düşük bir ihtimal olduğu" değerlendirmesinde bulunan Erbakan, şöyle devam etti:

"20 senelik ekonomide özellikle uygulamalar ortada. Yeniden Refah Partisi’ni ittifakın içine almak için bu uygulamaların dışına çıkacağını sanmıyorum."

"'SANDIK BAŞINA GİTMEYİN' DİYECEĞİZ"

Fatih Erbakan, seçimin ikinci tura kalması durumunda YRP tabanının hangi tarafa yöneleceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bir kısmı bizim gibi desteklemez, iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu düşündüğümüz için ‘Sandık başına gitmeyin’ diyeceğiz lakin ikinci tura inşallah biz kalırız bu tartışmalara gerek olmaz."

"ERDOĞAN'IN KAZANMASINI SON DERECE ZOR GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanma olasılığıyla ilgili görüşünü ise Erbakan şu sözlerle paylaştı:

"Erdoğan'ın kazanmasını son derece zor görüyorum. Anadolu’da seçmenle iç içeyiz, çok ciddi bir ekonomik kriz vurgusu, bunalmışlık artık bir değişim isteğini her yerde görüyoruz."

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Yeniden Refah Partisi Millet İttifakı Cumhur İttifakı Fatih Erbakan

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