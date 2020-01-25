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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Bulgaristan'ın 2 Rus diplomatı sınır dışı kararı kışkırtıcı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Bulgaristan'ın 2 Rus diplomatı sınır dışı kararı kışkırtıcı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan hükümetinin 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının "kışkırtıcı" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın Rus diplomatları sınır dışı etme kararı değerlendirildi.

Bu kararın 2 ülke arasındaki yapıcı ilişkilere zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Bu adımı düşmanca ve kışkırtıcı olarak değerlendiriyoruz. Buna karşılık verme hakkını kendimizde saklı tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan hükümeti dün, Rus diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etme kararı almıştı. Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine de bu konuda nota verilmişti.

Bulgaristan, geçen sene casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve Rus askeri ataşesine de vize vermemişti.

Rusya da karşılık olarak Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Rus diplomatın sınır dışı edilmesi

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