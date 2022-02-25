HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası gözler kritik NATO zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası gözler kritik NATO zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

25.02.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken gözler bugün yapılacak NATO zirvesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirve, telekonferans yoluyla saat 17.00'de yapılacak. Ana gündem maddesi ise Rusya'nın askeri müdahalesi olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası gözler kritik NATO zirvesinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 2. güne girildi. Rusya'ya yönelik peş peşe adımlar atılırken gözler bugün yapılacak kritik NATO zirvesine çevrildi. Saat 17.00'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: REDDEDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

NATO'DAN AÇIKLAMA: YÜZDEN FAZLA JET HAZIR BEKLİYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada "Yüzden fazla jet, yüz yirmiden fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız. Rusya şu anda çok ciddi bedellerle karşı karşıya" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika Rusya Ukrayna haberleri: NATO Genel Sekreteri'nden gözdağı! 'Yüzden fazla jet hazır bekliyor, demir kadar sağlamız' Rusya Ukrayna haberleri: NATO Genel Sekreteri'nden gözdağı! 'Yüzden fazla jet hazır bekliyor, demir kadar sağlamız'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı isimden Türk İHA'larına övgü! "Gördüm, harikalar"Ukraynalı isimden Türk İHA'larına övgü! "Gördüm, harikalar"
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyorNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor
Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.