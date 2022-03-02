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Rusya Ukrayna'da nereleri işgal etti? Ukrayna'nın işgal altındaki toprakları nerelerdir? Rusya Ukrayna savaşında son durum!

02.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı şu sıralarda tüm dünyanın konuştuğu en önemli konulardan biridir. Rusya-Ukrayna savaşında can kaybı her geçen gün artarak devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın içlerine kadar ilerlemeyi sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın birçok bölgesini bombalıyor ve ateş altına alıyor. Vatandaşlar Rusya'nın Ukrayna'da hangi bölgeleri işgal etmeye devam ettiğini öğrenmek istiyor. İşte Rusya Ukrayna savaşına dair detaylar!

Rusya Ukrayna'da nereleri işgal etti? Ukrayna'nın işgal altındaki toprakları nerelerdir? Rusya Ukrayna savaşında son durum!

Rusya Ukrayna savaşı hala devam ederek ilerliyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Rusya Ukrayna birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince barış müzakereleri de 2. tura kaldı. Rusya hala Ukrayna içlerine kadar ilerlemesini sürdürüyor. Çok sayıda yaralı ve ölü bulunan Ukrayna'da son durumun ne olduğu ve Rusya, bu zamana kadar Ukrayna'nın hangi bölgelerini işgal ettiği merak ediliyor.

RUSYA UKRAYNA'DA NERELERİ İŞGAL ETTİ?

21 Şubat 2022'de Rusya, doğu Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı ve bölgelere asker gönderdi. Ertesi gün; Rusya Federasyon Konseyi, oybirliğiyle Putin'e Rusya sınırları dışında askeri güç kullanma yetkisi verdi.

24 Şubat 2022 tarihinde, Moskova saatiyle 06.00 sıralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla başlattığı askerî operasyon. Putin'in önceden kaydedilmiş açıklamasının yayımlanmasından dakikalar sonra, başkent Kiev yakınları da dâhil olmak üzere ülke genelindeki noktalara füze saldırıları başladı. Rus kuvvetlerinin; Rusya, Belarus ve Rus işgali altındaki Kırım'dan girerek Harkov şehri de dahil olmak üzere Ukrayna'yı işgal ettiği doğrulandı.

Son gelen bilgilere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson kentini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silah kuvvetlerin Ukrayna'nın Herson kentinde tam kontrol sağladığı bildirildi. Bakanlık Sözcüsü Igor Konashenkov, Herson'un altyapısının, tesislerinin ve kentsel ulaşımın faaliyette olduğunu belirtti. Konashenkov, "Şehir yiyecek ve temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşamıyor. Rus komutanlığı ile bölge ve şehir yönetimleri arasında sosyal altyapının işleyişi ile hukuk, düzen ve kamu güvenliğinin sağlanması konularını görüşmek üzere müzakereler devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Rusya Ukrayna
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