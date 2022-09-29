Sabahları böyle uyanıyorsanız hemen doktora koşun! Bu belirti hayati önem taşıyor

Böbrekler sağlığımız için hayati önemi olan organlardandır. Böbreklerin en önemli görevlerinden biri vücudunuzun toksinleri atmasına yardımcı olmaktır. Böbrekler ayrıca kanınızı filtreler, fazla suyu ve atık ürünleri günün 24 saati vücuttan temizler. Fazla vücut sıvısı ve atık ürünlerin idrar yoluyla atılmasını sağlar. En sık görülen böbrek hastalıklarından olan kronik böbrek hastalığı böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesidir. Bir anda gelişmeyen kronik böbrek yetmezliği kademeli olarak yaşanmaktadır. Altta yatan neden bağlı olarak gün geçtikçe ilerleyen böbreklerin fonksiyon kaybı sonunda böbrekleri tamamen çalışamaz hale getirebilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ
- Uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik
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Yorgunluk ve halsizlik
- Mide bulantısı
- Kusma
- Konsantrasyon bozukluğu
- Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik
- İştah kaybı
- İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma
- Özellikle geceleri kas seğirmesi ve krampları
- Ayak ve ayak bileklerinde şişlik
- Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk
- Göğüs ağrısı, sıvının kalbin zarının etrafında birikirse
- Akciğerlerde sıvı birikirse, nefes darlığı
- Hipertansiyon
- Baş ağrısı
- Erkeklerde ereksiyon sorunları
BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
- Böbreklerin içinde veya çevresinde kan pıhtılaşması,
- Enfeksiyon,
- Ağır metal zehirlenmesinden kaynaklı toksinler,
- Uyuşturucu ve alkol,
- Kan damarları iltihabı olan vaskülitin,
- Vücuttaki birçok organın iltihaplanmasına neden olabilen bir otoimmün hastalık olan lupus,
- Böbreklerin kılcal kan damarlarının iltihaplanması olan glomerülonefrit,
- Bakteriyel bir enfeksiyondan sonra genellikle bağırsaklarda görülen kırmızı kan hücrelerinin parçalanması durumu olan hemolitik üremik sendromu,
- Çoklu miyelom,
- Kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseri olan multipl, yani çoklu miyelom,
- Cildi etkileyen otoimmün hastalığı olan skleroderma,
- Kılcal damarlarda kan pıhtılarına neden olan bir bozukluk olan trombotik trombositopenik purpura,
- Kanser ve bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, bazı görüntüleme testlerinde kullanılan boyalar,
- Bazı antibiyotikler ve kontrol altına alınamayan diyabet böbrek yetmezliğine neden olabilen diğer faktörlerdir.
BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
- Düzenli egzersiz
- Vücut ağırlığının kontrolü
- Dengeli beslenme
- Sigaranın bırakılması
- Alkol tüketiminin sınırlandırılması
- Yeterli sıvı alımı
- Yılda bir hekim kontrolü
- Ailedeki hastalıkların bilinmesi
- Kan basıncı ölçümü
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