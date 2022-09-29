Sabahları böyle uyanıyorsanız hemen doktora koşun! Bu belirti hayati önem taşıyor

Böbrekler sağlığımız için hayati önemi olan organlardandır. Böbreklerin en önemli görevlerinden biri vücudunuzun toksinleri atmasına yardımcı olmaktır. Böbrekler ayrıca kanınızı filtreler, fazla suyu ve atık ürünleri günün 24 saati vücuttan temizler. Fazla vücut sıvısı ve atık ürünlerin idrar yoluyla atılmasını sağlar. En sık görülen böbrek hastalıklarından olan kronik böbrek hastalığı böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesidir. Bir anda gelişmeyen kronik böbrek yetmezliği kademeli olarak yaşanmaktadır. Altta yatan neden bağlı olarak gün geçtikçe ilerleyen böbreklerin fonksiyon kaybı sonunda böbrekleri tamamen çalışamaz hale getirebilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik

Yorgunluk ve halsizlik

Mide bulantısı

Kusma

Konsantrasyon bozukluğu

Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik

İştah kaybı

İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma

Özellikle geceleri kas seğirmesi ve krampları

Ayak ve ayak bileklerinde şişlik

Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk

Göğüs ağrısı, sıvının kalbin zarının etrafında birikirse

Akciğerlerde sıvı birikirse, nefes darlığı

Hipertansiyon

Baş ağrısı

Erkeklerde ereksiyon sorunları

BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Böbreklerin içinde veya çevresinde kan pıhtılaşması,

Enfeksiyon,

Ağır metal zehirlenmesinden kaynaklı toksinler,

Uyuşturucu ve alkol,

Kan damarları iltihabı olan vaskülitin,

Vücuttaki birçok organın iltihaplanmasına neden olabilen bir otoimmün hastalık olan lupus,

Böbreklerin kılcal kan damarlarının iltihaplanması olan glomerülonefrit,

Bakteriyel bir enfeksiyondan sonra genellikle bağırsaklarda görülen kırmızı kan hücrelerinin parçalanması durumu olan hemolitik üremik sendromu,

Çoklu miyelom,

Kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseri olan multipl, yani çoklu miyelom,

Cildi etkileyen otoimmün hastalığı olan skleroderma,

Kılcal damarlarda kan pıhtılarına neden olan bir bozukluk olan trombotik trombositopenik purpura,

Kanser ve bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, bazı görüntüleme testlerinde kullanılan boyalar,

Bazı antibiyotikler ve kontrol altına alınamayan diyabet böbrek yetmezliğine neden olabilen diğer faktörlerdir.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER