Sadece Anneler Günü değil zaman fark etmeksizin annenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileri

Hayatta en büyük destekçiniz olan annenizin yüzünde güzel bir tebessüm oluşturmaya, onu sadece özel günlerde değil de her an düşündüğünüzü göstermeye ne dersiniz? Öyleyse annenize güzel ve onun işine yaracak bir hediye alabilirsiniz. Uzun zamandır değiştirmek istediği çaycısının yerine yenisini alabilir ya da o çok istediği robot süpürgeyi hediye edebilirsiniz. İşte; annenize hediye edebileceğiniz, onu çok mutlu edecek ve onun hayatını kolaylaştıracak birbirinden kaliteli elektrikli ev aletleri!

1. Çay keyfini ikiye katlar: Fakir Neon Çay Makinesi

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1800 watt motor gücüne sahip Fakir Neon Çay Makinesi, 2 litrelik su kapasitesiyle tek seferde daha fazla misafir için çay demlemeye olanak verir. Hızlı kaynatma özelliğiyle çayı daha kısa sürede hazır hâle getirebilir. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde çayı uzun süre sıcak tutarak çay keyfini uzatmaya yardımcı olur. Su seviyesi göstergesiyle cihaz içinde ne kadar suyun kaldığı kolaylıkla takip edilebilir. Çıkarılabilir süzgeç kısmı rahatça temizlenebilir. Aşırı ısınma ve susuz kalma korumasıyla olası kazaların önüne geçebilir. Kablo sarıcı bölümü sayesinde kablonun dağınık görünmesi engellenebilir.

2. Kahvenin aromasını son fincana kadar korur: Philips Daily Collection Filtre Kahve Makinesi

Annenizi güzel bir hediye ile mutlu etmek istiyorsanız Philips Daily Collection Filtre Kahve Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Ürün, akıllı başlığı sayesinde ilk fincandan son fincana kadar kahvenin kıvamını ve aromasını korur. Güvenlik ve enerji tasarrufu için 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Anneniz güç düğmesini kullanarak cihazı istediği zaman çalıştırıp kapatabilir. Cam hazne özelliğiyle makinenin içindeki kahve seviyesini rahatlıkla takip edebilir. 1,2 litre su kapasitesi bulunan ürün, annenizin tek seferde daha fazla kahve pişirmesini sağlar. Şık tasarımıyla mutfağına da güzel bir görünüm katar.

3. Yüksek emiş gücü: Fakir Ranger Elektrikli Süpürge

Annenizin hem mutlu olmasını sağlayacak hem işini kolaylaştıracak hediye arıyorsanız Fakir Ranger Elektrikli Süpürge'ye göz atabilirsiniz. Ürün; 890 watt motoru ve yüksek emiş gücü sayesinde annenizin hızlı ve kolay şekilde temizlik yapmasına yardımcı olur. Cyclone filtre sistemi, havadaki tozları ortamdan arındırarak ortam kalitesini artırır. HEPA filtresi tozların ortama tekrar karışmasını engeller. Anneniz ürünün teleskopik borusunu boyuna uygun şekilde ayarlayarak temizlik işini daha kolay hâle getirebilir. Toz torbası bulunmayan ürünün şeffaf haznesi sayesinde doluluk oranını rahatça takip edebilir.

4. Çok amaçlı kullanım sunar: Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti

Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti, 700 watt motor gücü ve 2 kanatlı bıçak sistemiyle yüksek performans sağlar. Anneniz çok amaçlı fonksiyonu olan ürünü rendeleme, karıştırma ve parçalama gibi ihtiyaçlar için rahatlıkla tercih edebilir. Geniş haznesi sayesinde tek seferde daha fazla yiyeceği kolay şekilde işlemden geçirebilir. Farklı çalışma hızları bulunan makineyi ihtiyacına uygun şekilde ayarlayabilir. Ürünün özel blender ayağı işlem sırasında sıçramayı önleyerek mutfağın daha temiz kalmasına yardımcı olur. Dayanıklı materyallerden elde edilen blender, uzun süre kullanılabilir.

5. Annenizin saçını istediği gibi şekillendirmesine yardımcı olur: Arzum AR5016 Saç Kurutma Makinesi

Annenize hediye almak için özel bir gün olmasına gerek yok, ona olan sevginizi her daim gösterebilirsiniz. Siz de güzel bir armağanla annenizin yüzünü gülümsetmek istiyorsanız Arzum AR5016 Saç Kurutma Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. 3 kademeli sıcaklık ve 2 kademeli hız ayarı bulunan ürün, annenizin saçına uygun sıcaklık ve hız ayarını seçmesine olanak verir. 2200 watt motor gücüyle saçlarını hızlı şekilde kurutmasına yardımcı olan makine, soğuk hava üfleme özelliğiyle saçı şekillendirmek için de tercih edilebilir. Ergonomik sap tasarımı ise konforlu kullanım sunar.

6. Mükemmel ev temizliği için: Homend Alex Laser Robot Süpürge

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Homend Alex Laser Robot Süpürge, çoklu haritalama özelliğiyle tek ve çift katlı evlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Gelişmiş sensörleri sayesinde merdivenleri ve engelleri algılayan ürün, bu sayede çarpma ve düşmeleri önler. 3 boyutlu lazer tarama teknolojisiyle evi milimetrik olarak haritalandırır. Çift taraflı fırçasıyla bulunduğu ortamı dip köşe mükemmel şekilde temizler. 140 dakika boyunca kesintisiz olarak çalışabilir. 65 dB ses seviyesi sayesinde gürültü kirliliğine neden olmaz. Anneniz, 3 farklı emiş gücü bulunan robot süpürgenin çekim şiddetini evin kirlilik durumuna göre ayarlayabilir.

7. En zorlu kırışıklıkları bile kolayca giderir: TEFAL Fv6846 Ultragliss Plus Ütü

Annenizin kırışıklıklarla olan savaşını kolaylaştıracak TEFAL Fv6846 Ultragliss Plus Ütü'ye ne dersiniz? 2800 watt motor gücüne sahip ürün, kıyafetleri kısa sürede ve mükemmel şekilde ütülemesine yardımcı olur. Böylece uzun süren ütüleme işlemini kısaltarak zamandan tasarruf etmesini sağlar. Ürünün yüksek buhar gücü en zorlu kırışıklıkları bile rahatça düzeltir. Ergonomik sap tasarımı konforlu kullanım sunar. 270 mililitre su kapasitesiyle tek seferde daha fazla giysiyi ütülemesine olanak verir. Şeffaf su haznesi sayesinde ütünün içinde ne kadar su kaldığını kontrol edebilir.

8. İster tost ister ızgara: TEFAL Optigrill Akıllı Izgara Tost Makinesi

Annenizin hem tost hem ızgara yapmak için kullanabileceği TEFAL Optigrill Akıllı Izgara Tost Makinesi, hızlı ısınma özelliğiyle tost ve ızgarayı kolayca pişirmesini sağlar. Anneniz, 4 kademeli sıcaklık ayarı bulunan ürünü ihtiyacına uygun şekilde ayarlayabilir. Ürünün pişirme seviyesi göstergesi sayesinde tostun ya da ızgaranın pişip pişmediğini rahatça kontrol edebilir. Otomatik kalınlık sensörü, etin kalınlığını algılayarak pişmesi için gereken ayarı otomatik olarak seçer. Böylece ürün, eti ideal şekilde pişirebilir. Anneniz çıkarılabilen plakaları kolayca temizleyebilir ve alüminyum malzemeden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilir.