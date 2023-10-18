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  4. Son anları ortaya çıktı! Saldırıdan saatler önce... Hastanede eğlenmeye çalışıyorlardı, son nefeslerini de orada verdiler

Son anları ortaya çıktı! Saldırıdan saatler önce... Hastanede eğlenmeye çalışıyorlardı, son nefeslerini de orada verdiler

18.10.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çekilip İsrail'in korkunç saldırısından yalnızca 22 saat önceki görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde onlarca çocuğun hastane bahçesinde savaşın gölgesinde oyunlar eşliğinde neşe bulmaya çalıştığı anlar görüldü. Yüzlerinde tebessüm görülen o çocuklar son nefeslerini de o hastanede verdi.

İsrail'in hastane saldırısından sonra katliamın boyutunu ortaya koyan kareler gündeme gelirken bu kez saldırının saatler öncesinde paylaşılan görüntüler yürekleri burktu. Görüntüleri paylaşan Filistinli Mohammed Sami'nin düştüğü not ise kelimeleri kifayetsiz bıraktı.

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EL ELE TUTUŞUYOR, EĞLENMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Hastane bahçesinde çekilen söz konusu görüntülerde birçok çocuk oyun oynuyor, el ele tutuşuyor. Görüntüleri paylaşan Mohammed ise bombardıman sürerken ailelerin de çocukların da kaygılı olduğunu ifade ederek hastanede çocukları rahatlatmak adına etkinlik düzenlediklerini belirtti.

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"GÜLÜŞLERİ, BAKIŞLARI, SESLERİ ASLA UNUTAMAYACAĞIM"

Paylaşımına "Videodaki gülüşleri, bakışları ve sesleri asla unutamayacağım" notunu düşen Mohammed, "Hepimiz iyi olmak istiyoruz" dedi.
Görüntülerin paylaşılmasından yalnızca 22 saat sonra tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırı gerçekleşti. İsrail saldırıyı inkar etse de aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi o hastanede can verdi, diğerleri ise kan revan içinde kaldı.

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İsrail Gazze hastane

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