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Seçim sonuçları sonrası AK Partili İnan, kalp işareti koyarak paylaştı! O isimlere tepki gösterdi: Yazdığınız tweetleri boşuna silmeyin

28.05.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte AK Parti cephesinde büyük sevinç yaşanırken; İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın paylaşımı dikkat çekti. Anketçiler ile birlikte bazı sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine tepki gösteren İnan, "Yazdığınız tweetleri boşuna silmeyin. Hepsini gördük, okuduk. Tek beklentimiz utanmanız" dedi.

Seçim sonuçları sonrası AK Partili İnan, kalp işareti koyarak paylaştı! O isimlere tepki gösterdi: Yazdığınız tweetleri boşuna silmeyin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur seçimleri için Türkiye bugün sandık başına giderken, oy sayımının başlamasıyla birlikte sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhur İttifakı cephesinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte zafer kutlamaları başlarken; siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan isimlerden olan İzmir AK Parti Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın paylaşımı dikkat çekti.

Kadir, paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sözde anketçiler, sanatçılar, sosyal medya 'fenomenleri'…

Yani sosyal medyanın gücünü vatandaşa üstten bakmaya, aşağılamaya harcayan ve bu toplumu doğru okuyamayan kitle…

Yazdığınız tweetleri boşuna silmeyin. Hepsini gördük, okuduk. Tek beklentimiz utanmanız.

Bugünden sonra yazacağınız tweetleri de ayrıca merak ediyoruz :)"

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