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Serinleten yaz fırsatlarıyla tatilin keyfini Jolly ile çıkarın!

28.06.2024 14:50
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Yaz tatilinizi henüz planlamamışsanız ya da ikinci tatili düşünüyorsanız Jolly’nin yaz fırsatları yüzünüzü güldürecek. %50’ye varan indirimler, Bonus’a özel fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki tatili ertelemeyin, yerinizi hemen Jolly’den ayırttın.

Serinleten yaz fırsatlarıyla tatilin keyfini Jolly ile çıkarın!

Yaz mevsimi geldiğinde, keşfedilecek yeni yerler ve deneyimlerle dolu bir dünya sizi bekliyor. Jolly Tur, bu yaz tatilinizi unutulmaz kılmak için birbirinden özel fırsatlar sunuyor. Siz de hayalinizdeki yaz tatilini Jolly Tur güvencesiyle planlayın ve keyfini doyasıya çıkarın.

Tatil bir ihtiyaçtır” diyen ve herkesin tatil yapması için özel fırsatlar sunan Jolly’de, % 50’ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Ege ve Akdeniz’in birbirinden güzel otellerinde geçireceğiniz tatiliniz için %25’ini şimdi ödeyip kalanını tatilden hemen önce Bonus’a özel vade farksız 9 taksit imkanı ile tamamlayabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik kesintisiz iptal hakkı ile de tatiliniz tam anlamıyla güvence altında.

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Ege ve Akdeniz’in eşsiz güzelliklerini keşfetmek için Jolly Tur’un sunduğu avantajlardan faydalanın. Bu yaz, Ege ve Akdeniz’in büyüleyici atmosferinde unutulmaz anlar yaşayın!

Jolly, yaz fırsatları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak üzere www.jollytur.com, Jolly mobil uygulaması, 444 0 644 no’lu çağrı merkezi, yetkili acenteleri ya da Jolly merkez ofislerine davet ediyor!

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

Express


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Anahtar Kelimeler:
yaz tatil
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