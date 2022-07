Seyahat çantanıza mutlaka eklemeniz gereken kişisel bakım ve güzellik ürünleri

Okulların kapanması ve havaların ısınması ile tatil programları yapılmaya başlandı. Tatile gitmenin kimileri için tek zorlayıcı yanı, valiz hazırlamak olsa gerek. Şehir hayatındaki bakım ve güzellik rutinlerinden tatilde ödün vermek istemeyenlerin ise yapması gereken şey, belli başlı ürünleri valize atmak. Seyahat çantanıza mutlaka eklemeniz gereken kişisel bakım ve güzellik ürünlerini sizin için derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Ağız sağlığını ihmal etmemek için: Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Ağız ve diş sağlığınızı ihmal etmemek için seyahatte yanınızdan ayırmamanız gereken başlıca yardımcılardan biri, Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası olabilir. Manuel diş fırçalarından daha fazla plak gideren şarjlı diş fırçası, her 30 saniyede bir titreşerek fırçaladığınız alanı değiştirmeniz gerektiğini ve 90 saniyenin sonunda ise yeterli fırçalama süresini tamamladığınızı hatırlatıyor. Böylece size diş fırçasına macunu sürdükten sonra ürünün yönlendirmeleri ile dişlerinizi yumuşak şekilde fırçalamak kalıyor. Tatilde diş bakımınızı ihmal etmemek için bu ürünü valizinize eklemenizde fayda var.

2. Colgate Sensitive Pro Diş Macunu ile bembeyaz dişler

Tatilin keyfini çıkarırken ağız sağlığınızı ve bembeyaz diş görünümünü ihmal etmemek için Colgate Sensitive Pro Diş Macunu'nu valizinize atmanızı öneririz. Colgate markasının hassas dişler için özel olarak ürettiği diş macunu, patentli Pro Argin formülü sayesinde dişlerdeki hassasiyeti büyük ölçüde rahatlatır. Sinirlere giden mikroskobik kanalları doldurarak hassasiyetten kaynaklanan ağrıları bloke eden ürün, düzenli kullanımda diş hassasiyetine karşı uzun süreli koruma kalkanı oluşturur. Aşındırıcı etkisi azaltılmış formülüyle nazik ve etkili şekilde lekelerden kurtulmanıza olanak sağlayan diş macunu, dişlerinizin doğal beyazlığına kavuşmasına yardımcı olur.

3. CeraVe Nemlendiren Temizleyici ile tatilde cildinizi temizleyin

Tatilde cildinize sürdüğünüz güneş kremlerinden makyaj ürünlerine kadar gözenekleri tıkayabilecek her türlü içerikten arındırabilmek için CeraVe Nemlendiren Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz. Dermatologlar tarafından geliştirilen ürün, cilt bariyerine zarar vermeden cildi derinlemesine temizliyor ve nemlendiriyor. Ürünün köpürmeyen yapısı, formülündeki üç temel seramid ve hyalüronik asit sayesinde cildi fazla yağdan ve kirden arındırıyor. İlk kullanımdan itibaren ciltteki nem seviyesini arttıran temizleyici, özellikle normal ve kuru ciltlilerin çok sevdiği ve sıklıkla tercih ettiği temizleyiciler arasında yer alıyor.

4. Güneşten kuruyan cildinizi Bioderma Atoderm Cream ile nemlendirin

Özellikle deniz suyu ve güneşle daha da kurumaya başlayan cildinizi tatilde ihmal etmemeniz gerekir. Cildinizin ihtiyacı olan nemi ona vermek için Bioderma Atoderm Cream'i seyahat çantanıza ekleyebilirsiniz. İçerdiği Skin ProtectTM kompleksiyle cildi derinlemesine nemlendirir. Kuruluk sebebiyle ciltte oluşan gerginlik hissini yatıştırmaya destek olan ürün, besleyici etki sağlarken içeriğindeki Vitamin PP sayesinde cildin doğal bariyerini korumaya yardımcı olur. Krem dokusu sayesinde cilt tarafından kolayca emilen nemlendirici; bebek, çocuk ve yetişkinlerin hem yüz hem vücutlarında günlük kullanıma uygun şekilde üretilir.

5. Heliocare Jelkrem Color Light ile makyaj ve güneş koruması bir arada

Tatilde az ürünle birçok ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız seyahat çantanıza mutlaka eklemeniz gereken bir diğer bakım ürünü: Heliocare Jelkrem Color Light. Hem UVA hem UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan ürün, renkli yapısıyla cilt tonunda eşitlik sağlayıp kusurları kapatmaya yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra ürün, güneş koruması ile ten makyajı ihtiyacınızı aynı anda karşılıyor. Jel dokusu ile cildin ihtiyacı olan nemi sağlayan renkli güneş koruyucuyu yalnızca seyahat çantanızda değil, şehirdeki günlük çantanızdan da ayırmak istemeyeceğinizi düşünüyoruz.

6. Urban Care Pure Coconut & Aloe Vera Sıvı Saç Bakım Kremi ile saçlarınızı UV ışınlarından koruyun

Seyahat çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri, saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olan Urban Care Pure Coconut & Aloe Vera Sıvı Saç Bakım Kremi olabilir. Saf Hindistan cevizi yağı ve Aloe vera içeren ürün; özellikle boyalı, röfleli ve yıpranmış saçlar için özel olarak geliştirilen formülü ile saç rengini korur ve onlara parlaklık kazandırır. Sıvı formu ile duş sonrası pratik şekilde uygulayabileceğiniz sıvı saç bakım kremi, aynı zamanda saçlarınızı çok kolay şekilde taramanıza olanak tanır. İçerdiği UV koruması sayesinde ürünü, plajda da uygulayarak saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz.

7. Maybelline New York Lash Sensational Suya Dayanıklı Maskara ile tatilde etkileyici bakışlara sahip olun

Makyaj rutinlerinden vazgeçemeyenlerin seyahat çantalarında olmazsa olmaz ürünlerden biri, Maybelline New York markasının dillere destan Lash Sensational Suya Dayanıklı Maskara'sı olabilir. Maskaranın özel silikon kıvrımlı fırçası, tüm kirpiklerinizi iyi şekilde kavrayarak uçtan uca boyar ve onların belirginleşmesini sağlar. Suya dayanıklı formülü sayesinde ürün, denizde veya havuzda sizi yarı yolda bırakmaz. Aynı zamanda sıcak yaz gecelerinde göz altına akan maskara endişesinden sizi kurtarır. Tatilde de etkileyici kirpik görünümünden vazgeçmek istemiyorsanız Maybelline New York Lash Sensational Suya Dayanıklı Maskara'ya şans vermenizi öneririz.

8. Ten makyajı ile güneş koruması bir arada: Pure Beauty BB Cream Spf 50 PA

Yaz tatilinde ten makyajını ihmal etmeyenlerdenseniz seyahat çantanıza eklemek için Pure Beauty BB Cream'i tercih edebilirsiniz. Pürüzsüz ve yüksek kapatıcı etkili bir bitiş sağlayan ürün, uzun süren kalıcılığı ve kremsi yapısı ile dikkat çekiyor. SPF 50 koruması sayesinde cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı oluyor. Formülünde bulunan Lespedeza Capitata özü sayesinde ürün, cildinizi mavi ışığın zararlı etkilerinden koruyor. Her cilt tipinin kullanımına uygun olarak geliştirilen bb krem, hem bakım hem makyaj ihtiyacınızı aynı anda karşılıyor.

9. Hafif yaz makyajları için: Note Cosmetics BB kapatıcı

Tatilde bakımlı görünmeyi seviyor ve hafif makyajlar yapmaktan hoşlanıyorsanız Note Cosmetics BB Kapatıcı'yı seyahat çantanıza mutlaka eklemenizi öneririz. Göz çevresini aydınlatarak doğal bir görünüm sağlayan ürün, besleyici ve nemlendirici özelliğe sahip. Ürünün içeriğindeki üzüm ve turunç kabuğu özleri, göz çevresindeki cilt lekelerinin görünümünü azaltıyor. Ayçiçek yağı ise göz çevresindeki ton eşitsizliklerini gidererek daha genç bir görünüme kavuşmanıza olanak tanıyor. Formülünde yer alan buğday özü ve E vitamini ise göz çevresini koruma altına alıyor. Ayrıca ürünün içeriğindeki SPF15, göz çevrenizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor.

10. Show by Pastel Show Your Style Bohemian Far Paleti ile natürel göz makyajları yapın

Tatilde gideceğiniz yemeklerde veya katılacağınız partilerde natürel makyajlar yapmak için valizinizi hazırlarken unutmamanız gereken bir diğer güzellik ürünü: Show by Pastel Show Your Style Bohemian Far Paleti. Toprak tonlarından morlara, kırmızılardan turunculara kadar mat ve sedefli yapıda toplam 10 rengi bir arada sunan far paleti, hem gündüz hem gece için harika göz makyajları yapmanıza olanak tanıyor. Far fırçası veya parmaklarınız yardımıyla rahatlıkla uygulama yapabileceğiniz ürün, ipeksi dokusuyla tek sürüşte doygun renk veriyor. Tatiliniz boyunca her makyajınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu far paletini incelemeye ne dersiniz?