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Siri'ye karşı Ayşe! Bakan Nebati'den Togg esprisi: "'Ne haber?' diyorum, 'İyiyim hoş geldin' diyor"

17.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili adayı olduğu Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı esnada spor yapan gençlerle sohbet etti. Gençlerin Togg ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, Togg'un çok akıllı bir araç olduğunu vurguladı. Öte yandan Bakan Nebati'nin "Siri’yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor" esprisi alanda bulunan herkesi güldürdü.

Mersin’den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin’de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Türkiye'nin otomobili Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.

"SİRİ'Yİ TANIYOR MUSUN? BU DA AYŞE"

Bir gencin Togg’a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye’mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri’yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.

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Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Nureddin Nebati Siri togg

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