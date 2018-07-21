Siroz Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Siroz uzun süreli devam eden karaciğer hasarı ile gelişen bir durumdur. Yani, sirozun ortaya çıkması için uzun süreli ve sürekli olarak karaciğerde hasar oluşması gerekir. Sağlıklı karaciğer dokusu yok olduğunda ve skar (yara) dokusu ile yer değiştirdiğinde, durum ciddileşir ve geri dönülemez bir hal alabilir. Siroz Hastalığı Nedir? Siroz, karaciğerin kronik (uzun süreli) bir hastalığıdır ve karaciğerin gerektiği gibi çalışmasını engelleyen normal dokusunun skarlaşması anlamına gelir. Oluşan hasarın önüne geçilmezse, karaciğer normal işlevlerini yerine getirme yeteneğini yavaş yavaş kaybeder. Bu duruma bazen son evre karaciğer hastalığı olarak adlandırılan “karaciğer yetmezliği” de denebilir. Sirozun 4 farklı evresi mevcuttur. Siroz bulaşıcı mıdır? Hastalık eğer uzun süreli alkol tüketimine bağlı olarak geliştiyse bulaşıcı özellikte değildir. Ancak hepatit hastalıklarından ötürü ortaya çıktıysa, bulaşıcı olabilir. Ancak hepatit tedavi edilebilen bir hastalıktır ve hepatite yakalanan her insan siroz olmaz. Siroz Evreleri Nelerdir? 1. Evre

Sirozun en erken evresidir. 1. evre sirozu olan kişilerde yaygın karaciğer skarlaşması görülürken, önemli portal hipertansiyon ve komplikasyonlarına neden olacak kadar şiddetli değildir. Hastalar genellikle enerji düşüklüğü ve yorgunluktan başka semptom göstermezler. Sirozun altta yatan nedeni bulunur ve tedavi edilirse evre 1 siroz, potansiyel olarak geri dönüşlüdür.

2. Evre evre siroz, kötüleşen portal hipertansiyona bağlı olarak, midedeki özofagus varislerinin gelişmesiyle belirgin bir hal alır. Özofagus varislerinin gelişimi, kötüleşen sirozu ve sonraki 12 ay içinde ölme riskinin arttığını gösterirken, evre 2 siroz hala kompanse siroz olarak kabul edilmektedir. Yani sirozun temel nedeni ortadan kaldırıldığında veya iyileştirildiğinde, karaciğer hasarının en azından kısmen tersine dönme potansiyeli vardır. 3. Evre

Assit oluşumunun gelişmesiyle belirgin olur. Assitlerin hacmi, abdominal ultrason gibi görüntüleme testleriyle, abdomenin bariz şekilde şişmesi ile saptanabilir. Asitlerin gelişimi, karaciğerdeki skarlaşmanın ilerlemesi ve karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına bağlı olarak portal hipertansiyonu kötüleştirmektedir. Evre 3 siroz, dekompanse siroz anlamına gelir, bu da karaciğerin iflas ettiğini gösterir. 4. Evre

İlerlemiş siroz hastalığı olarak tanımlanabilecek Evre 4'ün tanımlayıcı özelliği gastrointestinal kanamadır. Genellikle yemek borusu veya midede bulunan varisler hasara uğramış demektir. Bu tip bir kanama, kontrol edilmezse hayatı tehdit edebilir. Siroz hastası ne kadar yaşar? Kanama dursa veya tıbbi olarak kontrol edilse bile, evre 4 sirozu olan kişiler 12 ay içinde ölme riskiyle karşı karşıyadırlar. Siroz Neden Olur? 1. Uzun süreli ve yoğun alkol tüketimi

Alkol de dahil olmak üzere toksinler karaciğer tarafından parçalanır. Bununla birlikte, eğer alkol miktarı çok yüksekse, karaciğer gereğinden fazla çalışır ve karaciğer hücreleri hasar görebilir. Tipik olarak, sirozun gelişmesi için en az 10 yıl boyunca yoğun bir şekilde alkol tüketilmesi gerekir. Alkol kaynaklı karaciğer hastalığının ilk aşaması genellikle karaciğerde yağlanmadır.

2. Hepatit

Hepatit, karaciğerin herhangi bir nedenden dolayı iltihaplanması anlamına gelir, ancak genellikle karaciğerin viral bir enfeksiyonuna işaret eder. Hepatit A, hepatit B, hepatit C ve D, hepsi siroza neden olabilir. Dünya çapında, hepatit B sirozun en yaygın nedenidir. 3. Biliyer siroz

Safra, vücut tarafından sindirilen yağlara yardımcı olmak için karaciğer tarafından üretilen bir maddedir. Karaciğerden safra kesesine ve sonunda bağırsaklara safra kanalları adı verilen küçük tüpler ile taşınır. Bu kanallar tıkanırsa, safra artar ve karaciğere zarar verebilir. Karaciğer iltihaplanır ve siroza yol açan uzun hücre hasarı sürecini başlatır. Bu hastalık genellikle 35-60 yaş arasındaki kadınları etkiler. 4. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması

Bu, yağın karaciğerde birikerek yara dokusunun oluşmasına neden olduğu durumdur. Siroz çeşitleri arasında bu duruma diyabet, obezite, koroner arter hastalığı, protein malnutrisyonu ve prednizon benzeri kortikosteroid tedavileri neden olur. 5. Bazı genetik koşullar

Siroza yol açabilecek bazı kalıtsal durumlar vardır.

Hemokromatoz: Demir karaciğerde ve vücudun diğer kısımlarında birikir. Wilson hastalığı: Bakır, karaciğerde ve vücudun diğer kısımlarında birikir. 6. Otoimmün siroz

Vücudun bağışıklık sistemi, bakteriler, virüsler veya alerjenler gibi "istilacılara" karşı vücudu savunur. Bağışıklık sistemi, sağlıklı vücut dokuları ve organlarıyla savaşmaya başladığında ise, otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Otoimmün hepatitte de, vücudun bağışıklık sistemi karaciğere saldırarak siroza yol açan hücre hasarına neden olur. Siroz Belirtileri Nelerdir? Semptomlar sirozun erken evrelerinde yaygın değildir. Bununla birlikte, skar dokusu birikirken, karaciğerin düzgün bir şekilde çalışabilme kabiliyeti zayıflar ve aşağıdaki belirtileri ortaya çıkartır: Üst abdomende ciltte kılcal damarlar görülür.

Yorgunluk

Uykusuzluk

Kaşıntı

İştah kaybı

Kilo kaybı

Mide bulantısı

Karaciğerin bulunduğu bölgede ağrı veya hassasiyet

Kırmızı veya lekeli avuç içi

Zayıflık, güçsüzlük Sirozun ileri evrelerinde aşağıdaki belirtiler ve semptomlar ortaya çıkabilir:

Kalp atış hızının artması

Kişilik değişiklikleri

Diş eti kanaması

Vücutta ve üst kollarda kütle kaybı

Baş dönmesi

Zihin bulanıklığı

Ayak bileklerinde, ayaklarda ve bacaklarda ödem olarak bilinen sıvı birikimi

Saç dökülmesi

Sarılık, cildin ya da göz aklarının sararması

Cinsel dürtülerde azalma

Cildin morarmalara karşı daha duyarlı hale gelmesi