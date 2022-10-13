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Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

13.10.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın adayı olabileceğini söyleyen Yazıcı, "Gözlemlerim bana bunu söyletiyor." dedi. Yazıcı aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırması ve 2023 Seçimleri'ne ilişkin olarak da konuştu. İşte detaylar...

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğinin seçimden önce çıkacağını belirterek, "Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24'üncü maddeye bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu Meclisin onayına sunacağız." dedi.

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Yazıcı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmasının sürdüğünü hatırlatan Yazıcı, "Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24'üncü maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclis'in onayına sunacağız." diye konuştu.

O TARİHE DİKKATİ ÇEKTİ

Yazıcı, anayasa değişikliği teklifinin ne zaman Meclise sunulacağı sorusuna, "Cumhurbaşkanımız yurt dışından dönsün, tekrar bir görüşme yapacağız. Takvim o zaman netleşir. Düzenleme yıl sonuna kadar büyük olasılıkla, en azından seçimden önce çıkar." yanıtını verdi.

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Aileyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yazıcı, ailenin, Türk toplumunun en temel ünitesi olduğunu dile getirdi.

Aile ne kadar güçlüyse toplumun o kadar güçlü olacağını kaydeden Yazıcı, "Güçlü toplum güçlü devleti oluşturur. Yani biz aileye son derece önem veririz. Bugün bu aileyi dejenereye dönük birtakım faaliyetler, birtakım süfli taleplerin var olduğunu da hemen herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu alandaki davranışların Türkiye’nin gündemine sorun olarak yerleşmesini önlemek amacıyla aile kavramını anayasal düzeyde güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anayasa'da zaten aileyle ilgili düzenlemeler olduğuna işaret eden Yazıcı, "41'inci maddede 'Ailenin Korunması' başlığı var. Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret düzenleme çalışması yapıyoruz. Başörtüsü konusu ile birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin, bunu da ayrıca tartışıyoruz." dedi.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN TBMM GENEL KURULUNDA ÇEKİÇLE CEP TELEFONUNU KIRMASI

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, dezenformasyonla mücadele yasa teklifine tepki amacıyla Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırmasına ilişkin soru üzerine Yazıcı, olayın çok kaygı verici olduğunu belirtti.

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Yazıcı, milletvekilinin çekiçle Meclise girmesinin olayı daha önceden planladığının göstergesi olduğunu ifade ederek, "Fiilin hukuka aykırılığı çok açıkça ortada. Etik kurallara aykırı. Meclisin kesinlikle bir disiplin cezası uygulaması gerekir. Telefon kendisinin telefonu, o bakımdan bir ızrar suçu kapsamına girmez ama çekiçle Meclise gelip kürsüden bu fiili kamunun önünde icra etmesi mutlaka disiplin yaptırımını gerektirir." değerlendirmesini yaptı.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN 7-8 SAAT ORTADAN KAYBOLMUŞ OLMASI KUŞKULARI GÜÇLENDİRİYOR"

Yazıcı, "Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce ABD'ye gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hem zamanlama itibarıyla hem gezinin açıklanan içeriği itibarıyla siyaseten izahı mümkün olmayan bir davranış biçimi olarak görüyorum." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyarete yönelik "İcazet almaya gitti." yorumunun hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Siz rasyonel olarak izah edemezseniz bunu, o zaman bunun arkasında demek ki orada gidip birileriyle konuşmak suretiyle 'olur alma' hedefinin daha ön planda olduğu çıkarımı haksız bir yaklaşım değil. Takip edilirken 7-8 saat ortadan kaybolmuş olması da bu kuşkuları güçlendiriyor." diye konuştu.

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"AKŞENER'İN ALTILI MASANIN ADAYI OLABİLECEĞİ KANISINDAYIM"

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasına yönelik eleştirilerin mesnetsiz olduğunu ifade eden Yazıcı, ilk kez bir milletvekilinin başka partiye geçmediğini ve bunun olağan bir durum olduğunu söyledi.

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Yazıcı, "altılı masa"nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Görünürde Sayın Kılıçdaroğlu, aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde yürüyor. Bakalım kurullarında diğer arkadaşlar ne söyleyecek? Ama gözlemim Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde. Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor."

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene çekilmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine Yazıcı, seçimlerin 6 Nisan 2023'ten önceye alınmasının mümkün olmadığına işaret etti. Yazıcı, "Çünkü Milletvekili Seçimi Kanunu'nda, Siyasi Partiler Kanunu'nda ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunda yaptığımız değişiklik 6 Nisan 2023'te bir yılı dolduracak. Dolayısıyla bu kanun maddelerinin uygulanmasını göz ardı edecek bir seçim takvimi söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Zaman zaman 14 Mayıs tarihinin dillendirildiğine dikkati çeken Yazıcı, "Bu da bir yakıştırma olarak söyleniyor, seçimler inşallah 18 Haziran tarihine denk düşüyor 24 Haziran’dan 1 hafta önce pazar günü, inşallah 18 Haziran’da seçimler yapılacak." dedi. (AA)

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seçim Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ak parti

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