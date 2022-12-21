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Siz fark etmiyor olabilirsiniz ama çevreniz fark ediyor! Uzmanlar ağız kokusunun akciğer sağlığınız için uyarı verdiğini belirtiyor

21.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu tıpkı terleme gibi vücutta meydana gelen rahatsız edici sağlık problemleri arasında yer alıyor. Ağız kokusu genellikle önemsiz görülse de bu durum hem sosyal hem de sağlık açısından sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Hijyen ve diş sağlığı nedeniyle de kaynaklanan ağız kokuları akciğer enfeksiyonunun ve çok çeşitli hastalıkların uyarıcı işareti olabilir.

Siz fark etmiyor olabilirsiniz ama çevreniz fark ediyor! Uzmanlar ağız kokusunun akciğer sağlığınız için uyarı verdiğini belirtiyor

Ağız ve diş hastalıkları, hijyenin tam olarak sağlanmaması, yenilen baharatlı yiyecekler ağız kokusuna neden olan etkenler arasında yer alıyor. Bu sebeple ağız kokusu yaşayan birçok kişi bu durumu önemsiz zannederek göz ardı ediyor. Ancak ağız kokusuna neden olan ciddi hastalıklar olabiliyor. WebMD'ye göre , böyle bir sağlık sorunu kronik bir akciğer rahatsızlığıdır. Bunlar astım , bronşit ve zatürre gibi durumları içerebilir .

DİŞ İLTİHABI DA KÖTÜ KOKULARA SEBEP OLUYOR

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“Kötü nefes, ağız kuruluğundan veya tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerden kaynaklanabilir. Ancak diş eti hastalığı ve diş eti iltihabı da kötü nefesin sinir bozucu tekrarına katkıda bulunabilir. Dişlerinizin ve diş etlerinizin ötesinde, devam eden ağız kokusu, acil tıbbi müdahale gerektiren altta yatan bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabilir." Journal of Research in Medical and Dental Science'da 2019'da yayınlanan bir çalışma, ağız kokusunu akciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendirdi.

AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Ağız kokusuna neden olan hastalıklar arasında bronşektazi, gırtlak kanseri, akciğer apsesi, kronik bronşit, astım, kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalıkları ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve nazofaringeal apseler sayılmalıdır. Bu, hem zatürree hem de bronşiti ağız kokusunun nedenleri olarak listeleyen UNC Health tarafından desteklendi. Ağız kokusu vakalarının yüzde beş ila 10'unun ağız veya burun dışındaki sorunlardan kaynaklandığını iddia ediyor.

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AKCİĞER İLTİHAPLANMASI

“Pnömoni, akciğerlerinizdeki bakteriyel veya viral bir enfeksiyondur” diyor. “Akciğerler enfekte olduğunda, hava keseleri iltihaplanır. Balgam veya irinle dolar. Bu, ciddi öksürük nöbetlerine neden olur ve kokulu balgam veya irin öksürüldüğünde ağız kokusuna neden olur."

BRONŞİT

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“Bronşit, akciğerlerinize hava taşımaktan sorumlu olan bronş tüpleriniz enfekte olduğunda ve şiştiğinde ortaya çıkar. Bu, kötü kokulu mukus ve kötü nefesin eşlik ettiği şiddetli bir öksürüğe neden olur."

ASTIM

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Jackson Diş Kliniği, astım hastalarının genellikle ağız kokusuna yol açabilen ağız kuruluğundan muzdarip olduğunu açıklıyor. "Astımı olan insanlar nefes almakta zorlanırlar ve her nefeste yeterince oksijen alamıyormuş gibi hissederler" diyor.
“Bu nedenle birçok astım hastası, bu şekilde akciğerlere daha fazla hava alabilecekleri için burunları yerine ağızlarından nefes alacaklardır. Ağız kuruluğu, yalnızca küçük, rahatsız edici bir rahatsızlık gibi görünebilen bir ağız sağlığı durumudur, ancak gerçek şu ki, ağız kuruluğu çürüme, çürükler, ağız kokusu ve diş eti hastalığı riskini artırabilir."

AKCİĞER RAHATSIZLIĞININ BELİRTİLERİ

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Astım belirtileri şunları içerir:

  • Şiddetli ve sürekli hale gelen hırıltı, öksürük ve göğüste sıkışma
  • Yemek yerken, konuşurken veya uyurken için nefessiz kalmak
  • Daha hızlı nefes almak
  • Hızlı bir kalp atışı
  • Uyuşukluk, kafa karışıklığı, bitkinlik veya baş dönmesi
  • Mavi dudaklar veya parmaklar
  • Bayılma


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