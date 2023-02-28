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Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz?

27.02.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği günlerde cildinizde çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Rüzgârın soğukla birleştiği günlerde ortaya çıkan o yıpratıcı etkiden en çok zarar gören dudaklar oluyor. Kış aylarında dudaklarda meydana gelen kuruma ve çatlama problemleriyle başa çıkabilmeniz için de doğru ürünleri doğru zamanlarda uygulamanız gerekiyor. Peki dudaklarınızın soğuktan etkilenmemesi için neler yapmanız gerektiğini merak ediyor musunuz? Cevabınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz!

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz?

Her zaman sağlıklı bir cilde sahip olmak ve bunu her mevsim muhafaza edebilmek için birbirinden farklı yöntemler kullanılıyor. Özellikle kış aylarında en çok şikayetçi olunan dudak çatlaması sorunlarının önüne geçebilmek ve o sağlıklı görünümü kaybetmemek için uygulanabilecek yöntemler var. Gelin, soğuk havalarda da sağlıklı ve canlı dudaklara sahip olmanızı sağlayacak o mucizevi ürünleri birlikte inceleyelim!

Dudaklarınıza kaybettiği nemi yeniden kazandırın

Adsız tasarım - 2023-02-27T165807.450

Soğuk havanın etkisi ile dudaklarınızın çatlamasını engellemek için ihtiyacınız olan en temel ürün, tartışmasız, dudak balmları oluyor. Birbirinden farklı esanslar ve formüller ile hazırlanan, hayat kurtarıcı ürünlerin ortak özelliğiyse dudaklara kaybettikleri nemi kazandırmak diyebiliriz. Her mevsim kullanılabilen dudak balmlarına özellikle soğuk havalarda daha çok ihtiyaç duyarsınız. Yumuşak dokuları ve kremsi yapıları sayesinde bu ürünler, sürdüğünüz anda aynı etkiyi dudağınızda da yaratıyor.

Siz de evde ve dışarıda rahat şekilde kullanabileceğiniz bir çeşit arıyorsanız size kaliteli formülü ile kullanan herkesi kendine hayran bırakan Burt’s Bees Lip Balm-Vanilya Özlü Dudak Bakım Kremi'ni tavsiye edebiliriz. Çatlayan ve kuruyan dudaklarınızı düzenli olarak nemlendirmek için alacağınız dudak balmlarınızı mutlaka yanınızda da taşıyın. Kolayca sürülebilen bakım ürünleri, kış mevsiminde çantanızdan asla çıkarmak istemeyeceğiniz kurtarıcınız hâline gelecek.

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Dudaklarınızı gece bakımı ile de canlandırabilirsiniz

Adsız tasarım - 2023-02-27T170616.330

Dudaklarınızın soğuk havalarda çatlamasını istemiyorsanız kendinize bir bakım rutini oluşturabilirsiniz. Gün içinde farklı bakım ürünleri kullanarak sağlıklı bir görünüme sahip dudaklara kavuşmanız hiç de zor olmaz. Peki, geceleri nasıl bir bakım yapmanız gerekiyor? Son zamanlarda popülerlik kazanan dudak maskelerini mutlaka duymuşsunuzdur, işte ihtiyacınız olan ürünler tam da bunlar! Gece bakımında mucizeler yaratacak LANEIGE Dudak Uyku Maskesi, sabah uyandığınızda yumuşacık dudaklarla karşılaşmanızı sağlar

Kremsi ve vazeline benzer bir yapıda olan dudak maskeleri, kurumuş dudakların âdeta merhemi oluyor. Birbirinden farklı, doğal ve mucizevi yağlardan hazırlanan ürünler, geceleri düzenli olarak uygulandığında her sabah sağlıklı ve yumuşak dudaklar ile güne başlamanızı sağlıyor. Dudakları yoğun şekilde nemlendiren maskeler bu sayede kuruma ve çatlama gibi sorunlarla karşılaşma durumunuzu da ortadan kaldırır. Kışın çatlamış dudaklardan kurtulmak istiyorsanız bu ürünleri mutlaka deneyin!

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Dudaklarınızdaki ölü ve cansız deriden kurtulun!

Adsız tasarım - 2023-02-27T170205.304

Dudaklarınızın soğuktan çatlaması sonucunda ortaya çıkan ölü deriden kurtulmak, sağlıklı görünüme kavuşmak için atacağınız önemli adımlardan biri. Bu iş için de ihtiyacınız olan sadece bir dudak peelingi! Daha önce kullanmadıysanız hiç telaşlanmayın, kullanımı son derece kolay. Şekerli yapısı ile dikkat çeken ürünleri, dudaklarınıza sürdüğünüzde parmaklarınızla ovmanız gerekiyor, bu sayede cansız deri şekerin pütürlü özelliği ile dudaklardan atılıyor.

Bu ürünler, dudaklarınızı ölü deriden kurtarmanın yanı sıra içerisindeki çeşitli bakım yağları sayesinde de ihtiyacınız olan nemi sağlıyor. Sizi pürüzsüz, canlı ve sağlıklı dudaklara kavuşturan dudak peelingleri, soğuk havanın olumsuz etkilerine karşı da koruma kalkanı oluşturuyor. Haftada en az iki kez uygulamanız gereken ürünlerden hangisini almanız gerektiğini bulamadıysanız size PINKLE Sugar Lip Scrub çeşitlerini önerebiliriz. Farklı meyve esansları ile çeşitlendirilen ürünlere bayılacaksınız.

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Kuruyan dudaklara doğal yağlarla elveda!

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Kış aylarında dudaklarınız için yapacağınız bakımlarda kullandığınız birbirinden farklı ürünleri, evde kendiniz hazırlayacağınız özel karışımlarla ve doğal yağlarla da destekleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi rüzgarın soğuk etkisi dudaklarınızı kuruyup çatlatmaya yetiyor da artıyor bile. Bir de dudaklarınızdaki kuruluk hissinden kurtulmak için onları ıslattığınız anda durum daha da vahim bir hâl alıyor.

Dudaklarınızı canlandırmak için doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Nemlendirici ürünlere alternatif olarak bitkisel yağları tek başlarına ya da karışımlar hâlinde kullanabilirsiniz. Özellikle Hindistan cevizi yağı ve badem yağının bu işte birer usta olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz! Organik yağlar sayesinde çatlayan dudaklara veda etmeniz çok kolay olacak.

Baldan gelen mucize!

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Balın sağlık ve cilt bakımı açısından ne kadar önemli olduğu pek çok kişi tarafından bilinir. Doğal ve mucizevi bir ürün olan bal, dudaklarınızda yaşadığınız çatlama problemlerini de çözüyor. Kış aylarında karşı karşıya kalınan en büyük sorunlardan biri olan bu duruma, bal sayesinde nokta koyabilirsiniz.

Peeling etkisine sahip olan bal, üreticiler tarafından dudak bakımı için özel bir ürün hâline de getiriliyor. Dudak balı olarak satılan ürünler, nemlendirme ve yumuşatma işlevini görüyor. İçeriğinde tamamen saf bal kullanılan bakım ürünleri, yapışkan olmayan ve kolay sürülebilen bir yapıya da sahip. İster bu özel dudak ballarını kullanın isterseniz de evde kendiniz uygulama yapın ama balı mutlaka kış aylarında dudak bakım rutininize ekleyin!

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