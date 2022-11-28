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Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

27.11.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar soğumaya başladıkça günlük stilde de değişikliğe gitmek gerekebiliyor. Son yıllarda eşofmanların kullanımı oldukça arttığı için spor tarzı benimseyenler, kış aylarında da birbirinden güzel eşofmanları tercih ediyor. Eşofman takımlarının yanı sıra tek parça modeller da oldukça yaygın. Yaklaşan kış günleri için birbirinden şık ve rahat eşofmanları bir araya getirdik. İşte detaylar!

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Eşofmanlar artık günlük şıklığın bir parçası hâline geldi. Gerek takımlar gerek alt ve üst parçalar farklı kombinlerle değerlendirilebiliyor. Özellikle kış mevsiminde rahat eşofman modellerini tercih ederek bedeninizi sıcak tutabilirsiniz. Eğer birçok marka ve model arasında kararsız kaldıysanız birbirinden şık parçaları listeledik. Gelin, soğuk günlerde kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak eşofman modellerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Gün boyu rahat olmanız için: Jack & Jones Regular Fit Erkek Eşofman Altı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

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Çok kalın olmadığı için terletmeyen Jack & Jones Regular Fit Erkek Eşofman Altı, esnek kumaşı sayesinde rahat hareket edebilmenizi sağlıyor. Bel lastiği sayesinde modeli belinize göre ayarlayabilirsiniz. Bileklerinde bulunan lastikler ise soğuk havanın doğrudan teninize temas etmesini önlüyor. %100 pamuktan üretildiği için son derece yumuşak bir dokusu sunan model, çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabiliyor.

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2. Ev rahatlığını dış giyimde de yansıtın: Avones Kadın Kargo Cepli Örme Eşofman Altı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Rahat olduğu kadar şık bir duruş sergileyen Avones Kadın Kargo Cepli Örme Eşofman Altı, standart kalıbıyla vücut yapınıza uyum sağlıyor. Lastikli paçası sayesinde bileklerin ince duruşu öne çıkıyor. Yanlardaki fermuarlı cepleri ve ortadaki açık cebi sayesinde küçük eşyalarınızı yanınızda taşıyabilmenize imkân sunuyor. Model hem eşofman hem günlük pantolon olarak kullanılabiliyor.

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3. Sportif faaliyetler için tercih edebileceğiniz: DeFacto Casual Pants

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Spor şıklığını benimsiyorsanız dolabınızda mutlaka bir DeFacto Casual Pants olmalı. Optik gri rengiyle tüm gözleri üzerine çeken eşofman, pamuklu kumaşıyla oldukça esnek ve rahat bir doku sunuyor. Slim fit kesimi ise bacakları daha ince gösteriyor. Lastikli belinde yer alan ipler, modelin bedeninize göre ayarlanmasını sağlıyor. Eşofman altının siyah renk seçeneği de bulunuyor.

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4. Soğuk havalarda sıcak kalmak isteyenlere: Trendyol Modest Ekru Basic Eşofman Altı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

İçinde rahat edeceğiniz pantolon görünümlü bir eşofman altı arıyorsanız Trendyol Modest Ekru Basic Eşofman Altı, tam size göre! Model, pamuk ve polyester karışımı kumaştan üretildiği için kırışmaya karşı dayanıklılık sergiliyor ve gün boyu formu bozulmadan üzerinizde kalabiliyor. Doğal içerikli kumaşıyla kalbinizi kazanacak model, iki yanında bulunan cepleri sayesinde fonksiyonel kullanım sunuyor.

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5. Stilinizi konuşturun: Doays Erkek Eşofman Takımı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Stilini en etkili şekilde yansıtmak isteyen beylerin ilk tercihi olan Doays Erkek Eşofman Takımı, hâkim yaka olmasıyla etkileyici bir duruş sergiliyor. Likralı kumaşı rahatça esniyor ve içinde hareket etmeyi kolay hâle getiriyor. Fermuarlı dört adet cebi bulunuyor ve takım, birbirinden bağımsız iki parça olarak da kullanılabiliyor. Spor yaparken giyebileceğiniz takımı dilerseniz günlük kombinlerde de kullanabilirsiniz.

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6. Etkileyici bir tarz için: DeFacto Relax Fit Jogger Eşofman Altı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Kış günlerinde rahatlığınızdan ödün vermek istemiyorsanız konforu ve şıklığı birleştiren DeFacto Relax Fit Jogger Eşofman Altı'nı tercih edebilirsiniz. Pamuk ve polyester kumaş ile tasarlanan eşofmanın regular fit kalıbı, basen ve bacaklardaki fazla kiloları gizliyor. Rahat hareket etmenizi kolaylaştırıyor ve kış aylarında bacaklarınızın üşümesini engelliyor. Harika, değil mi?

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7. İçinde kendinizi konforlu hissedeceksiniz: Grimelange Marshall Erkek Eşofman Takımı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Dolapların en kullanışlı parçalarından Grimelange Marshall Erkek Eşofman Takımı, vücudu sarmayan kesimiyle rahat giyinmeyi sevenlerin kalbini çalıyor. Regular fit kalıbıyla göz dolduran takım, kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Soğuk kış günlerini rahat, şık ve sıcak geçirmek isteyenler için en ideal parçalar arasında bulunan modele bir şans vermeye ne dersiniz?

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8. Pamuk gibi dokusuyla sizi mutlu edecek: Calvin Klein Kadın Eşofman Altı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

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Kışın spor yaparken giyebileceğiniz Calvin Klein Kadın Eşofman Altı, rahat kalıbı sayesinde ne çok bol ne de çok dar bir his yaratıyor. Lastikli paçaları soğuk hava girişini keserken belinde bulunan ipler de eşofmanın vücuda tam olarak oturmasını sağlıyor. İki adet cebi bulunan eşofmanın konforlu yapısı, spor yaparken istediğiniz hareketleri yapabilmenize imkân tanıyor.

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9. Her mevsim tercih edebileceğiniz: DB Sport Unisex Eşofman Altı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Hem kadınların hem erkeklerin tercih edebileceği DB Sport Unisex Eşofman Altı, iki iplik rejenere kumaşla üretiliyor. Model, kalıbı ve kesimiyle fit görünümünüzü destekliyor ve kış aylarında farklı parçalarla rahatlıkla kombinlenebiliyor. Ev ve sokak şıklığı için vazgeçilmez kıyafetler arasında yer alıyor. Beyaz şeritleri ile hareket kazanan modeli çok seveceksiniz!

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10. Hareket özgürlüğü sunan: Vienmore Sidemore Tül Detaylı Kapüşonlu Kadın Eşofman Takımı

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz sıcak tutacak rahat ve şık eşofman modelleri

Zarif tarzıyla rahatlığı birleştiren Vienmore Sidemore Tül Detaylı Kapüşonlu Kadın Eşofman Takımı, kollarındaki tül detaylarıyla oldukça şık. Pamuklu esnek kumaşıyla hareket özgürlüğü vadeden model, kapüşonlu tasarımıyla kış aylarında sizi yağmur ve soğuktan korur. Lastikli belindeki ipleri sayesinde vücudunuza uygun şekilde ayarlanabilir. Şık ve konforlu yapısına âşık olacağınız modeli kaçırmayın, deriz!

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