Şoke eden olay! Bacak ağrısıyla uyanan genç çocuk 48 saat sonra yaşamını yitirdi

Kıdemli bakım çalışanı olan 42 yaşındaki anne Lisa Elmes, tek oğlunu hastaneye daha önce götürmüş olmayı dilediğini söylüyor ancak belirtileri o sırada yüksek seviyede değildi. Kendisi ve sekiz yıllık kocası Paul, kayıplarının insanlara hayatı tehdit eden menenjitin herkesi etkileyebileceğini hatırlatıyor.

"KENDİNİZİ KONTROL ETTİRİN"

Havacılık ve uzay mühendisi olan 43 yaşındaki üvey baba Paul konu hakkında, “Bu, televizyonda gördüğünüz veya başkalarının başına geldiğini duyduğunuz bir şey. Bunun tanıdığınız birinin ve o yaştaki birinin başına gelmesini beklemiyorsunuz. Menenjiti her zaman bebeklerle ilişkilendirdim. Ama bu sadece bebekler için değil, herkes için geçerli. Ateşiniz varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bizim yaptığımız hataları yapmayın ve sadece varsayın. Kendinizi kontrol ettirin. Kendisini biraz 'berbat' hissetmesi dışında hiçbir işaret yoktu, hiçbir şey yoktu.." dedi.

27 Ocak sabahı Lisa, cumartesi vardiyası için oğlunu uyandırmaya gittiğinde tamamen normaldi. Ancak "şikayet edecek biri olmayan" Mackenzie, kendini iyi hissetmeyerek eve erken dönmek zorunda kaldı. Lisa The Sun'a şunları söylüyor: “Cuma gecesi arkadaşlarıyla doğum günü için dışarı çıkmıştı ve ertesi gün erkenden işi olduğu için gece yarısı geri dönmüştü. Ona onu işte giderken kaldıracağımı söyledim. O tipik bir gençti ve kalkmakta zorlanıyordu. Bunu yaptığımda 'Kendimi pek iyi hissetmiyorum anne, bacaklarım gerçekten ağrıyor' dedi. Bunun muhtemelen spor salonuna gitmiş olmasından ve bütün gün işte ayakta durmasından kaynaklandığını söyledi. Birkaç ağrı kesici al dedim, o da öyle yaptı. Saat 12 sıralarında beni arayıp 'Anne, kendimi çok kötü hissediyorum' dedi. Şu anda hasta olduğu için tuvaletteydi."

Paul, Mackenzie'yi almaya gitti ve şöyle dedi: “Arabada sadece ben ve o vardı ve ben de 'Mackenzie dün gece bir şey yaptıysa, annenin yanına gitmeden önce bana söylemenin zamanı geldi' dedim. Birkaç içki içtiğini söyledi, hepsi bu.” Üçünün yaşadığı evde Lisa, Mackenzie'nin ateşi olduğunu fark etti ve ona biraz ağrı kesici verdi. Odasındaki vantilatörü açtı ama Mackenzie'nin üşüdüğünü söylediğini hatırlıyor. Çift öğleden sonra 2 civarında evden ayrıldı ve akşam 6'da Lisa, yatakta arkadaşlarına mesajlaşan ve telefonda konuşan Mackenzie'yi kontrol etmek için evlerine geri döndü.

"Keşke o zaman onu hastaneye götürseydim" diye ekledi. Lisa tekrar dışarı çıktı ama akşam 21.00'de eve döndüklerinde Mackenzie'nin durumu ciddi anlamda kötüleşmişti. Kadın, “Oğlumu merdivenlerde çıplak buldum ve ateşini düşürmeye çalışıyordu. Hemen ambulansı aradım ve ona 'Annem burada, Paul da burada' dedim. Sağlık görevlileri doğum gününü sordu ama doğduğu yılı veremedi.

Hastanede, Mackenzie doğrudan resusa alındı ve daha sonra çok hasta olduğu için yoğun bakım ünitesine sakinleştirici verildi. Aile o gece Mackenzie'nin beyin taraması yaptırmasını bekledi. Pazar sabahı Mackenzie'ye bakteriyel menenjit olduğu ve beyninde sıvı ya da kan olduğu söylendi. Beyni ve omuriliği çevreleyen koruyucu zarların enfeksiyonu olan menenjit son derece ciddidir.

Menenjit belirtileri arasında yüksek ateş, hasta olma, baş ağrısı, boyun tutulması, uyuşukluk ve parlak ışıklardan hoşlanmama yer alır. Ayrıca üzerine cam yuvarlandığında geçmeyen bir döküntüye de neden olur, ancak bu her zaman gelişmez. Lisa şöyle dedi: "Hiçbir döküntüsü yoktu."

Septisemi, doktorların Mackenzie'ye varışta teşhisini koyduğu menenjit nedeniyle ortaya çıkabilir. Semptomlar uzuv veya kas ağrısı, soğuk eller ve ayaklar veya titreme ve kafa karışıklığını içerir. Menenjit ile aynı mikroplardan kaynaklanır. Bakteri kan dolaşımına girip çoğaldığında kan zehirlenmesine neden olur ve bu da yaşamı tehdit eden sepsise yol açar. Sepsis, enfeksiyona karşı oluşan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilen ezici ve yaşamı tehdit eden bir yanıttır.

Lisa şunları hatırladı: “Tüm farklı makinelere bağlıydı; solunum cihazı, diyaliz, çalışmıyordu ve içeri plazma ve trombositler giriyordu. Pazar sabahı organları çoktan iflas etmeye başlamıştı. Kan basıncı çok düşüktü ve iç kanaması vardı. Doktorlar onu tekrar taramaya almak istediler ama durumu yeterince stabil değildi. Sonunda bu bir zorunluluktu ve işte o zaman feci bir beyin kanaması geçirdiğini anladılar.

"PAZARTESİ SABAHI BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

İki üvey kardeşi olan Mackenzie'nin etrafı, Pazar günü Lisa'nın aradığı aile ve arkadaşlarla çevriliydi. Menenjite yakalanmamak için hepsi antibiyotik almak zorundaydı. Ellerinden geleni yapan doktorlar, Mackenzie'nin ailesine yaşam desteğini kapatmanın en iyisi olacağını söylediler ve bunu 29 Ocak Pazartesi akşamı yaptılar. Lisa şunları söylüyor: “Gözlerine ışık tuttuklarında tepki vermiyordu. Kendimi bir balonun içindeymiş gibi hissettim ve bu gerçek değildi. Sanki bir televizyon programını izliyormuşsunuz gibi. 'Bu benim başıma gelmiyor' diye düşündüm. Ama öyleydi, oluyordu.”

Genel olarak, her 10 bakteriyel menenjit vakasından birinin ölümcül olduğu tahmin edilmektedir. Mackenzie'nin güncelliğini bildiği aşılar, bazı menenjit türlerine karşı koruma sağlayabiliyor; viral menenjit en yaygın biçim, bakteriyel menenjit ise daha nadir görülen biçim. Lisa şunları söylüyor: “Menenjiti nereden kaptığını gerçekten bilmiyoruz. İşyerinde, spor salonunda her zaman arkadaşlarının yanındaydı. Yılda birkaç kez bademcik iltihabına yakalanıyor. Gerçekten acı çektiği tek şey buydu; acaba bu mu tetikledi yoksa başka bir şey mi tetikledi... Bilmiyoruz."

Yaklaşık 10 kişiden birinin boğazının arka kısmında meningokok hastalığına neden olan Neisseria meningitidis bakterisi var, ancak hiçbir semptom göstermiyor. Taşıyıcılar hapşırma, öksürme veya öpme gibi yakın temas yoluyla virüsü başkalarına aktarabilir. Mackenzie'nin cenazesine yaklaşık 400 veya daha fazla kişi katıldı, Lisa'nın hatırladığı gibi: "O kadar çok araba vardı ki içeri bile giremedik."

Artık trajik kayıplarıyla birlikte başa çıkmaya çalışan Lisa ve Paul, bir yandan cevap bulmaya çalışırken yaşanan olayları derinlemesine düşünüyorlar. Lisa şunları söylüyor: “Keşke akşam 6'da onu kontrol etmeye gittiğimde onu hastaneye götürseydim. Doktorlar bunun sonucu değiştirmeyeceğini söyledi çünkü o hafta sonu hastanedeki en kötü kişi oydu. O sadece iyi bir genç adamdı, daha iyi bir insan bulamazsınız. Eğer üzgün hissediyorsan, gününü aydınlatırdı. Telefonu kapattığında her zaman 'seni seviyorum' derdi, sevimli bir insandı. İnsanlara her zaman yardım ederdi; eğer beni işten geç alırsa, bütün kızları da bırakırdı. Evin içi çok sessiz. Beyniniz onun merdivenlerden indiğini ya da kapıya geldiğini duymaya devam ediyor. Odası her zaman dağınıktı.”

Paul şunu ekliyor: “Odası tıpkı işe gittiği gibi, bıraktığı gibiydi. Odasına girip 'Seni küçük herif' diyeceksin. Ama geri dönmeyecek. Mackenzie evden çıkarken bize asla veda etmedi. 'Sonra görüşürüz' dedi. Biz de serviste bunun bir veda olmadığını, sonra görüşürüz dedik.”