Son Dakika: 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 1 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 87 bin 562 oldu. Vaka sayısının 102 bin 601 olarak açıklanmasıyla günlük vaka sayısında en yüksek seviye kaydedildi.

"YENİ DOZLARI MUTLAKA YAPTIRIN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin." ifadelerini kullandı.

Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin. pic.twitter.com/1p424NyW6F — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2022

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Ocak) koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 93 bin 261 olarak açıklanmıştı.





