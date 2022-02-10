Son Dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 10 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Şubat) koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 108 bin 563 olarak açıklanmıştı.





