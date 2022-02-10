HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

10.02.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 10 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 98 bin 602 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." dedi.

Son Dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 10 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

FLQBuEBXMAMGM50

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Şubat) koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 108 bin 563 olarak açıklanmıştı.

FLKvAdfXsAAX2Fs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSKİ'den İstanbullulara çağrıİSKİ'den İstanbullulara çağrı
Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildiŞehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi
Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğimZamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'

'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı

'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

İlginizi Çekebilir

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.