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Son Dakika: 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

16.02.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 271 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 94 bin 176 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." dedi.

Son Dakika: 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 16 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 104 bin 409 oldu.

"VEFAT SAYISINI AZALTMAMIZ EK BİR HASTALIKLA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN BU GRUBUN KORUNMASINA BAĞLI"

Güncel verileri Twitter hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Şubat) koronavirüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 94 bin 730 olarak açıklanmıştı.

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