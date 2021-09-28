Son Dakika: 28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 336 oldu.

"BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.

“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”

Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım! pic.twitter.com/rJS3qra5vf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021

28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Eylül) koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 188 olarak açıklanmıştı.





