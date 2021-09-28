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Son Dakika: 28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28.09.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 239 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 892 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.

Son Dakika: 28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 336 oldu.

"BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.

28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Eylül) koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 188 olarak açıklanmıştı.

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