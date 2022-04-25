Son Dakika: 6 muhalefet liderinin üçüncü buluşması sona erdi! Ortak açıklama geldi

Son dakika haberi: En son 27 Mart'ta bir araya gelen 6 muhalefet partisinin lideri bu defa Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi. Liderler iftar yemeğinin ardından toplantıya geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 20.25'te başlayan toplantısı gece saatlerinde sona erdi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Uzun bir toplantı sonrası açıklama elinize ulaştı. Sizlere teşekkür etmek istedim. Belki uzun bekleyiş oldu ama siyasetimiz için de önemli bir gün olduğu kanısındayım." dedi.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanının ortak açıklaması paylaşıldı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna vurgu yapıldı.

Liderlerin imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderler olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.



ÇALIŞMA GRUBUNA DÖRT TEMEL GÖREV

"Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;

Siyasi ahlak yasası,

Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler,

Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması,

Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması, konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir."

"LİYAKAT SAHİBİ BİR ADAY BELİRLEYECEĞİZ"

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz."

BIDEN'IN SÖZLERİNE KINAMA

6 liderin ortak açıklamasında 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a da tepki geldi. Açıklamada "ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz." ifadeleri yer aldı.

AKŞENER'DEN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

İyi Parti lideri Meral Akşener Twitter hesabından toplantı sonrası bir açıklama yaptı.

Akşener "Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye’nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal'a olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: ORTAK SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIM

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ortak yazılı açıklama metnini paylaşarak, “Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın farkındayız. Başta ev sahibi Gültekin Uysal Bey olmak üzere, Sayın Genel Başkanlara teşekkür ediyor; bu verimli toplantıda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



