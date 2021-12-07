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Son Dakika: 7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

07.12.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 687 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

7 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 366 oldu.

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AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 160 bin 790 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Aralık) koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 33 olarak açıklanmıştı.

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"TESADÜF DEĞİL"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin." dedi.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
Sayın Bakan, bunlara boşuna laf anlatma. Bunlar anlamaz. Ama ölürken, keşke aşı yaptırsaydım derler. Bunlar öyle bir cins.
kanserden her yıl koronovirüsún 2 katı vefat ediyor neden raflardaki sigaralar inmiyor , GDO ürünler hale millete yediriliyor.Aşı dünyaya atılmış en büyük kazıktır
Bizi Bi sal be
cuma günü asi oldum pazar ağrılarım oldu pazartesi devam ettii doktora gittim testim pozitif cikti

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