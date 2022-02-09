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Son Dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

09.02.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 9 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 266 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 108 bin 563 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." dedi.

Son Dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 9 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 88 bin 647 oldu.

"ÇÖZÜM TEDBİR VE AŞI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." ifadelerini kullandı.

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Şubat) koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 111 bin 96 olarak açıklanmıştı.

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