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  4. SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici'den 'İmamoğlu' ve 'Erzurum' yorumu! 'PKK işaretleriyle kışkırttılar, dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'

SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici'den 'İmamoğlu' ve 'Erzurum' yorumu! 'PKK işaretleriyle kışkırttılar, dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'

08.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitingi sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Mustafa Destici'den İmamoğlu'na sert sözler! Ekrem İmamoğlu'nun PKK'lılara zafer işareti yaptığını, Erzurum'da da PKK'lılarla birlikte hareket ettiğini iddia eden Destici, 'Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?' dedi.

SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici'den 'İmamoğlu' ve 'Erzurum' yorumu! 'PKK işaretleriyle kışkırttılar, dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'

Türkiye'nin beklediği seçime 6 gün kala tansiyon yükseldi! Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananlar sonrası BBP lideri Destici'den son dakika açıklaması geldi! CNN Türk ekranlarına konuk olan Cumhur İttifakı ortağı Destici, muhalefeti işaret ederek 'Kaybedeceklerini anladılar seçim zaferimizi gölgelemek için provokasyon yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN 'ERZURUM' SÖZLERİ! 'PKK İŞARETLERİYLE KIŞKIRTTILAR'

'İstanbul'da muazzam bir kalabalık vardı! Büyük İstanbul mitingini gölgelemek için provokasyon yaptılar. Size söylenilen yerde miting yapmıyorsunuz şehrin göbeğinde yapmaya çalışıyorsunuz. PKK kitlesi orada. PKK işaretleri yapıyorlar. PKK işaretleri yaparak Erzurum'daki vatandaşları kışkırtıyorlar. Erzurum, Nene Hatunların şehridir. Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?

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İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: 'SEN PKK'LILARLA MİTİNG YAPARSAN HALKIMIZ BUNA MÜSAADE ETMEZ'

Biliyorsunuz HDP grupbaşkanvekili de Erzurum'dan aday. Sen orada PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez. Burada valiliği emniyeti suçlamak yanlıştır. Ekrem İmamoğlu dönüp kendisine bakacak! Devlet sana nereyi göstermişse sen mitingini orada yapacaksın.

'SEÇİM ZAFERİMİZİ GÖLGELEMEK İSTİYORLAR'

Eğer orada yapmıyorsan sen provokasyon yapıyorsun. Bütün vatandaşlarımıza diyorum ki bunlar bizim seçim zaferimizi gölgelemeye çalışıyorlar. Kaybedeceklerini anladılar. Ağızlarını bozdular sinirlerini bozdular. Ne yapacaklarını şaşırdılar.

'TÜRKİYE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİTLİK EDİYOR'

Maltepe'de Cumartesi yedili masanın mitingi oldu. Pazar da Cumhubaşkanımızın mitingi oldu. En az 4-5 kat fark var. Bir de onlar İBB'nin bütün imkanlarını kullandılar. Türkiye ilk defa böyle bir şeye şahitlik ediyor. Ekrem ve Mansur beyler bırakmışlar İstanbul'u Ankara'yı şehir şehir dolaşıyorlar.

Van'da gördük. Sen oraya gidiyorsun zafer işareti yapıyosun. Sen ne yapmış oluyorsun, PKK'nın kanlı eylemlerini zafer olarak mı görüyorsun? Hainlerle işbirliği tutanlar ya gafildir ya haindir. Bunun ikinci bir yolu yok! Bunları aziz milletimiz görüyor.'

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