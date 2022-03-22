Son Dakika: Biden'dan Putin'e 'biyolojik ve kimyasal silah' cevabı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili ortaya atılan iddialar tüm dünyada gündem olmuştu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddialarına yanıt veren Biden, "Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi. Öte yandan Biden, Putin’in saldırılarına karşı NATO’ya birlik olma çağrısı yaptığını açıkladı. (İHA)

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