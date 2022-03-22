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  4. Son Dakika: Biden'dan Putin'e 'biyolojik ve kimyasal silah' cevabı

Son Dakika: Biden'dan Putin'e 'biyolojik ve kimyasal silah' cevabı

22.03.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili ortaya atılan iddialar tüm dünyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Biden, Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi. Diğer yandan Biden, Putin'in saldırılarına karşı NATO'ya birlik olma çağrısı yaptığını açıkladı.

Son Dakika: Biden'dan Putin'e 'biyolojik ve kimyasal silah' cevabı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili ortaya atılan iddialar tüm dünyada gündem olmuştu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iddialarına yanıt veren Biden, "Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok" dedi. Öte yandan Biden, Putin’in saldırılarına karşı NATO’ya birlik olma çağrısı yaptığını açıkladı. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden Kimyasal silah
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