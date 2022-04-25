HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı

25.04.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'de merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Uzun süredir önemli kararların açıklanmasının beklendiği toplantıyla ilgili "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusu soruluyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamayla toplantının gerçekleştirileceği tarihi duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi: Uzun süredir tüm Türkiye tarafından merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama geldi. Koronavirüs salgınında maske zorunluluğu konusu başta olmak üzere çok sayıda önemli kararın açıklanmasının beklendiği toplantıyla ilgili vatandaşlar tarafından sıklıkla "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusu soruluyordu. Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kritik toplantının tarihi belli oldu. Buna göre Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Bakan Koca açıklamasında 'hayırlı' kararların açıklanacağının da sinyalini verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"HAYIRLI KARARLARI..."

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.

thumbs_b_c_1719f757ca787273449740f211048651

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Kritik Bilim Kurulu toplantısında en önemli gündem maddesinin maske zorunluluğu konusu olması bekleniyor. Şimdi gözler maske yasağı ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Özellikle okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun bu toplantıda alınacak kararla kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor.

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumSon Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Süper meyve': Faydası saymakla bitmiyor! Yapılan yatırımı kısa sürede amorti ediyor... O ilde yetişecek'Süper meyve': Faydası saymakla bitmiyor! Yapılan yatırımı kısa sürede amorti ediyor... O ilde yetişecek
Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!Türkiye'den Biden'a '1915 olayları' tepkisi!
Dünya onu konuşuyor!Dünya onu konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.