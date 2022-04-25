Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi: Uzun süredir tüm Türkiye tarafından merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama geldi. Koronavirüs salgınında maske zorunluluğu konusu başta olmak üzere çok sayıda önemli kararın açıklanmasının beklendiği toplantıyla ilgili vatandaşlar tarafından sıklıkla "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorusu soruluyordu. Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kritik toplantının tarihi belli oldu. Buna göre Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Bakan Koca açıklamasında 'hayırlı' kararların açıklanacağının da sinyalini verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"HAYIRLI KARARLARI..."

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.

“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”

-

Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Kritik Bilim Kurulu toplantısında en önemli gündem maddesinin maske zorunluluğu konusu olması bekleniyor. Şimdi gözler maske yasağı ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Özellikle okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun bu toplantıda alınacak kararla kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor.



