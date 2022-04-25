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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek yargı mensuplarıyla iftarda önemli açıklamalar

25.04.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek yargı mensuplarıyla iftarda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Yargı Organları Temsilcileri ile İftar Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Anayasa mahkemesi çatısı altında adaletin tecellisi adına çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm toplumu ayakta tutan değer adalettir. Adalet tüm insanlığın ortak arayışıdır. Adaletle ilgili temel sorunlarını çözme kabiliyetini yitiren toplumlar krizlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

eeeee

Adalet alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını hayata geçirdik. Son yıllarda karşılaştığımız onlarca badireye rağmen yargıya güven giderek yükseliyor.

ANAYASA MESAJI

Mevcut anayasa, ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasadır. 1982 Anayasası ile ilgili en köklü değişikliği biz yaptık. (Yeni anayasa) Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir. Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum.

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