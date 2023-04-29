SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingi öncesi vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'nda toplandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir mitingi öncesi vatandaşlar meydanda toplandı. Miting öncesi İzmir'de miting yapılacağı alanda toplanan vatandaşların görüntüleri de gelirken o görüntüler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biliyorsunuz son birkaç gündür doktorlarımızın tavsiyesi üzerine şehir programlarıma katılamamıştım. Fakat bugün Ankara'dan canlı bağlantıyla iştirak ettiğimiz programlar oldu ama öğle üzerine İstanbul'da Teknofest'te gençlerimizle buluşarak yeniden programlarımıza geri döndük. İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık, muhteşem bir katılım ve heyecan vardı. Çünkü gençlik kiminle nerede nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor. Ardından soluğu İzmir'de aldık.

Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik, terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Soruyorum; Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle kapalı kapılar ardından Bay Bay Kemal neler görüştü? İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Hazır mıyız? Durmak yok, yola devam mı? İzmir kararını vermiş, gereğini yapacağına inanıyorum.

Zira konuşuyor, sürekli bir şeyler söylüyor. Diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru, peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Öyle değil mi? Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya... Biz İstanbul'dan İzmir'e kaç saatte geliyorduk? 7,5 saatte. Şimdi 3 saat 15 dakika. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay Bay Kemal sen neredeydin ya? Biz yaptık, biz.





