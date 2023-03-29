HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri 29 Mart 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Malatya 3.8 ile sallandı

SON DAKİKA DEPREM haberleri 29 Mart 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Malatya 3.8 ile sallandı

29.03.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 29 Mart 2023 Çarşamba günü Malatya dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler edildi. Kahramanmaraş, Adana, Hatay ve Malatya'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 29 Mart 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

SON DAKİKA DEPREM haberleri 29 Mart 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Malatya 3.8 ile sallandı

Malatya'da deprem meydana geldi. Son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Son depremler listesi merak konusu oldu.. İşte, 29 Mart 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların detayları...

MALATYA 3.8 İLE SALLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 06.27 sıralarında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 12.76 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.7 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.1 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 29 MART 2023 ÇARŞAMBA

2023.03.29 06:27:11 38.1703 37.8918 5.1 -.- 3.6 3.7 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.29 06:22:16 36.8645 36.4702 23.4 -.- 1.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.29 06:08:49 38.5643 30.7267 8.4 -.- 2.0 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 06:00:17 38.6818 39.9787 1.4 -.- 2.6 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.03.29 05:54:35 38.5820 30.7195 9.4 -.- 1.7 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:53:37 38.5870 30.7270 5.4 -.- 2.2 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:52:41 38.6050 30.7508 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:50:28 38.1908 38.5362 5.0 -.- 3.4 3.4 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.29 05:43:20 38.6040 30.7567 5.0 -.- 2.6 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:42:19 38.5760 30.7002 8.8 -.- 2.5 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:36:49 38.5600 30.7285 8.1 -.- 1.7 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:34:44 36.7907 36.4667 8.7 -.- 2.2 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.29 05:34:23 38.5855 30.7402 5.8 -.- 1.5 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:29:43 38.0653 36.5495 5.0 -.- 2.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 05:14:26 38.5735 30.7272 7.1 -.- 1.6 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:07:03 38.6148 30.7428 6.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:02:53 38.5802 30.7345 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 05:01:43 37.7788 36.2825 5.0 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 05:00:27 37.3208 37.0462 2.9 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 04:57:35 37.9232 36.4085 5.0 -.- 2.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 04:54:50 38.5605 30.7282 6.5 -.- 1.9 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 04:53:29 38.5763 37.4530 5.0 -.- 1.7 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.29 04:49:38 38.5892 30.7045 8.2 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 04:47:18 38.5672 30.7335 7.2 -.- 2.5 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.29 04:42:37 39.4787 25.9662 6.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.29 04:34:05 37.1655 37.0755 1.0 -.- 2.2 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.29 04:30:07 37.3375 37.0370 2.6 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 04:25:23 38.0467 36.4325 5.0 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 04:18:35 38.0907 37.2683 5.0 -.- 2.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 03:52:30 37.4128 37.0888 3.1 -.- 1.7 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 03:44:57 37.8778 36.2997 5.0 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 03:41:53 38.5810 40.5162 5.6 -.- 2.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.03.29 03:33:54 38.3538 41.8475 1.2 -.- 2.0 -.- SALMAN-MUTKI (BITLIS) İlksel
2023.03.29 03:30:28 37.9803 36.2900 5.0 -.- 3.1 2.9 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 03:24:01 38.2127 37.7993 4.6 -.- 2.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.29 03:22:41 37.2665 36.9953 9.8 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 03:10:49 37.4823 36.7103 1.8 -.- 1.6 -.- FATIH-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 03:08:55 37.3770 35.4365 8.3 -.- 1.9 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.29 03:02:38 38.1525 37.1672 5.0 -.- 2.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 02:49:04 38.0757 36.7167 7.5 -.- 1.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 02:41:56 38.6478 37.8362 5.0 -.- 2.4 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.29 02:38:57 38.0898 36.6032 4.7 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 02:33:14 39.1093 41.5312 4.8 -.- 1.3 -.- BALTAS-VARTO (MUS) İlksel
2023.03.29 02:31:07 36.3787 36.2915 5.0 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.03.29 02:29:47 38.4883 37.6227 2.9 -.- 2.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.29 02:22:28 38.4240 37.3840 3.3 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.29 02:19:50 38.2355 37.2942 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 02:11:00 37.8542 36.2148 9.5 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.29 02:06:42 39.0832 42.0617 9.0 -.- 2.0 -.- BUNGULDEK-BULANIK (MUS) İlksel
2023.03.29 01:40:27 37.2925 37.0660 5.0 -.- 1.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 01:22:05 35.4185 36.2918 2.3 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel
2023.03.29 01:01:27 38.9157 37.9095 1.7 -.- 1.8 -.- CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.29 00:56:07 37.9245 36.2198 12.1 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.29 00:55:55 36.1002 35.9510 5.4 -.- 1.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.29 00:52:32 37.4610 36.9352 5.0 -.- 2.1 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 00:38:02 38.1055 37.6638 9.6 -.- 2.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 00:28:39 36.4187 36.2403 7.7 -.- 2.0 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.29 00:21:17 37.8452 36.2583 14.3 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.29 00:14:04 37.1443 36.9435 3.5 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.29 00:10:35 37.8792 36.2718 6.5 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.29 00:09:27 37.2405 36.7500 5.1 -.- 1.9 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.29 00:08:28 38.1213 36.6222 4.1 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem mi oldu 1 mart 2023

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Beyaz kış' geri geldi; kar yağışı başladı...'Beyaz kış' geri geldi; kar yağışı başladı...
Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi için 'tarih belli' oldu iddiası Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi için 'tarih belli' oldu iddiası
Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilirÇok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir
Anahtar Kelimeler:
deprem Son depremler deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Kuvvetli fırtına o illeri vurdu: Ortalık savaş alanına döndü

Kuvvetli fırtına o illeri vurdu: Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.