Son dakika | İBB için 4. rakip İYİ Parti'den: Akşener Meclis kürsüsünde duyurdu! Buğra Kavuncu, İmamoğlu'na karşı yarışacak

Son dakika haberi: Seçimlere 67 gün kala İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Toplantıya damgasını vuran ise İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu oldu.

İBB İÇİN 4. ADAY İYİ PARTİ'DEN

Meral Akşener konuşmasında İYİ Parti'nin İBB adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu. Böylece Kavuncu İBB adaylığı netleşen dördüncü isim oldu. Kavuncu, partinin Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti adına yarışacak olan isimse Turhan Çömez oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapmış olan Çömez, İYİ Parti'nin Balıkesir milletvekili.

MECLİS'TEKİ İSVEÇ OYLAMASI: "AK PARTİ'YLE ORTAK İMZA ATMAYIZ DİYORLARDI!"

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Adeta turnusol kağıdı gibi bir oylama yaşadık. ‘AK Parti’yle, aynı bildiriye imza atmayız’ diyenlerin; iktidarla birlikte, aynı vahim yanlışa, şaşırtıcı bir uyum içerisinde, el kaldırışlarına şahit olduk.

"TÜİK'E GÖRE SORUN BİZDEYMİŞ"

Neymiş, vatandaş açıklanan enflasyonun 2 katını hissediyormuş. TÜİK'in 2023 yılı TÜFE açıklaması yine TÜİK'in hesaplarına göre vatandaşlarımızca yüzde 129.4 olarak hissediliyormuş. Böyle bir absürtlük olabilir mi? TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama biz onu ikiyle çarpılmış hissediyoruz. Güler misin ağlar mısın! İstatistik kurumu değil, meteoroloji enstitüsü mübarek. Aradaki farkın sebebi de Balkanlardan gelen yüksek enflasyon dalgası veya döviz kurlarındaki yüksek nem oranı değil, tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıplarıymış. Yani TÜİK'e göre sorun 85 milyon olarak bizzat bizlerdeymiş, uydurma rakamlarında değil bizim tüketim alışkanlıklarımızdaymış. Hesabınızı bari Sadık abiye göre yapsaydınız!

"EMEKLİLER HER GEÇEN GÜN DAHA KÖTÜ BİR TABLOYLA KARŞILAŞIYOR"

Emeklilerimiz için her geçen tablo daha da kötüleşiyor. 2002'de en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1.3 katıyken bugün yüzde 60'ın altına düştü. 10 yıl önce asgari ücret 850 lirayken en düşük emekli maaşı 1050 liraydı. Asgari ücret 17 bine çıktı ama en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kaldı.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: EMEKLİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ DERHAL KALDIRIN

Belli ki sayın Erdoğan herkesin çevresindekiler gibi sefa sürdüğünü zannediyor. Ama gerçekler hiç de öyle değil. Buradan kendisini acilen hamaseti bırakıp gerçekliğe dönerek emeklinin gündemine odaklanmaya davet ediyorum. Sayın Erdoğan, emeklilerimizin üzerindeki yükü derhal kaldırın. Emeklilerimizi açlık sınırına bile denk gelmeyen maaşlar ile yoksulluğa mahkum edemezsiniz.