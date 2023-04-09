Son dakika | Önümüzdeki haftayı işaret ederek duyurdu! Erdoğan'dan Pendik'te kentsel dönüşüm açıklaması: Rızalarını aldık

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Pendik Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Pendik'te 142 bin 600 metrekarede kentsel dönüşüm yapılacağını açıkladı.

"14 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ MİLLETİM VERECEK"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İnşallah en yakın zamanda konutları bitirerek teslim etmenin gayret içerisindeyiz.

"Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz! İnşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecek.

"EMNİYET'E SORDUM, ALDIĞIM CEVAP '50 BİN'"

"Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bizi daima bağrına bastı, aynı zamanda milli iradenin kalesi. Şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir önemi var. Hani hep diyorum ya, 'Ah şu meydanların dili olsa da konuşsa.' İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan.

"Emniyet'e sordum; dedim ki 'Bugünkü törende katılım ne?' Aldığım cevap 50 bin.

"1994'te büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gece gündüz demeden İstanbul'u adeta mahalle mahalle dolaşıyoruz. Ziyaretlerimizden birinde İhsan dayının kahvehanesine geldik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, hasbihal etmekti. Ziyaretimiz yoğun ilgiyle bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. Pendikli kardeşlerimizin o gece şahsıma gösterdiği sevgiyi hiçbir zaman unutamadım.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ANLAŞTIK, İHALE HAFTAYA"

"Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projelerini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık, rızalarını aldık. İnşallah 2 etapta toplamda bin 747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

"Bay bay Kemal'den bırakın belediye başkanlığını, bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz. Bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak.

"Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.

"TEKNOFEST yakında büyük bir gösteriye hazırlanıyor. TEKNOFEST gençliği olarak 14 Mayıs'ta destan yazacağınıza inanıyorum.

"Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

"Deprem bölgesinde 78 bin konut ve köy evinin ihalesini yaparak inşa sürecini başlattık. Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli aracımız Togg'u yollara uğurladık. İnşallah 1 senede 20 binin üzerinde Togg'u vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz. Önümüzdeki 1 senede 319 bin köy evi ve konutu bitirerek depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.

"1 Togg da inşallah Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzayev kardeşimize gönderiyoruz.

"TEK DERTLERİ ALTLARINA KIRMIZI PLAKALI ARAÇ ÇEKMEK"

"Kumar masasının gündeminde sadece kavga, çekişme, didişme var; altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var.

