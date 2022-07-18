Son dakika: Erdoğan'ın 'KYK faizi borcu' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'EYT' paylaşımı!

Son dakika haberi: KYK geri ödemelerinde faiz borcu silindi! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada açıkladı. Toplantıda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Yani öğrenci kredi geri ödemeleri sadece anapara üzerinden gerçekleştirilecek" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşım ile EYT konusundaki gelişmeleri takip eden milyonlara mesaj verdi.

KILIÇDAROĞLU "ÖDEMEYİN" DEMİŞTİ

KYK kredisi alan birçok öğrenci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından kredinin faiz borçlarını paylaşmıştı. Bunun üzerine KYK kredisinin faiz borçları sosyal medyanın gündeminde 1 numaraya oturmuş, siyasetin gündemine de yansımıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konunun gündeme taşınmasının ardından sosyal medya hesabından gençlere seslenerek şu mesajı vermişti:

"Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak' diyerek bugünkü Kabine toplantısına işaret etmişti.

ERDOĞAN DUYURDU: "KYK GERİ ÖDEMELERİ SADECE ANA PARA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Milyonları ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıkladı. Erdoğan, KYK geri ödemelerinin faiz borcuyla ilgili alınan kararı şu sözlerle duyurdu:

"Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar."

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" paylaşımları gündem oldu. Kılıçdaroğlu ise Twitter'dan, yine milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT konusuna ilişkin ilginç bir gönderi paylaştı. Gönderisine "Loading" (Yükleniyor) yazılı bir görsel ekleyen Kılıçdaroğlu, "EYT…" notunu düştü.



