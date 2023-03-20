SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, HDP’yi bugün ziyaret edecek! Kritik görüşmenin yeri ve saati belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı bugün saat 12:00’de ziyaret edecek. Görüşmenin Meclis’te gerçekleşeceği öğrenildi.

HDP'den gelen açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir."

18 MART'TAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.