HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, HDP’yi bugün ziyaret edecek! Kritik görüşmenin yeri ve saati belli oldu

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, HDP’yi bugün ziyaret edecek! Kritik görüşmenin yeri ve saati belli oldu

20.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek. Kritik görüşmenin TBMM'de gerçekleşeceği öğrenildi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, HDP’yi bugün ziyaret edecek! Kritik görüşmenin yeri ve saati belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı bugün saat 12:00’de ziyaret edecek. Görüşmenin Meclis’te gerçekleşeceği öğrenildi.

HDP'den gelen açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir."

hjhk

18 MART'TAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.

İlginizi Çekebilir

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

 Nevruz kutlamasında tepki çeken 'Öcalan' sözleri! AK Partili isim sosyal medyadan paylaştı

Nevruz kutlamasında tepki çeken 'Öcalan' sözleri! AK Partili isim sosyal medyadan paylaştı

 Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

 Miting gibi karşılama! O pankart dikkat çekti

Miting gibi karşılama! O pankart dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş hakkında çok konuşulacak 'seçim' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti: "Akşener ve İmamoğlu da biliyor"Mansur Yavaş hakkında çok konuşulacak 'seçim' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti: "Akşener ve İmamoğlu da biliyor"
Kahramanmaraş art arda depremlerle sarsıldı!Kahramanmaraş art arda depremlerle sarsıldı!
Depreme canlı yayında yakalandılarDepreme canlı yayında yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı son dakika hdp

En Çok Okunan Haberler

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor!

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor!

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.