Son dakika | Kılıçdaroğlu'na 'Bir garip insan var' diyerek yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu nasıl hesap uzmanı! Bakanlık pazarlığı alev alev..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Kadınlar Buluşması”na katılıyor.

"HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ TERCİHLERİNDEN BİRİ"

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"İlk turu rakibimizden yaklaşık 5 puan fazlayla bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. 2. tur için sadece 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarının geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz.

"SIRF OY VERMEDİLER DİYE KAPI DIŞARI ETTİLER"

"Bürokratik kariyerine SSK'yı batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları sırf oy vermediler diye gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir anlayış var. Her yolu meşru gören bir ilkesizlik var.

"BU NASIL HESAP UZMANI Kİ..."

"Bakanlık pazarlığı alev alev. Toplamda yüzde 1'i zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranlar 40 tane milletvekilliği dağıtıyor.

"21 YILDA UNUTULAN TÜM KÖTÜLÜKLER 3 AYA SIĞDIRILDI"

"Bu pazar inşallah milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yılda unuttuğu tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var.